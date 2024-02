27 سالہ مچل کو 10 سال کی عمر میں منشیات سے واسطہ پڑ گیا، وہ سائیکل پر ڈرگ کی ہوم ڈیلیوری کرنے والا بن گیا۔ لیکن خود منشیات کا استعمال نہ کیا 27 سالہ مچل کو 10 سال کی عمر میں منشیات سے واسطہ پڑ گیا، وہ سائیکل پر ڈرگ کی ہوم ...

مصنف:ع۔ غ۔ جانباز

قسط:47

27 سالہ مچل کو 10 سال کی عمر میں منشیات سے واسطہ پڑ گیا جب وہ سکول سے آیا اور یہ دیکھا کہ کسی (واقف کار) نے ایک Back Pak اُس کے لیے تیّار کیا ہے۔ اور کچھ ناموں کی لِسٹ اُسے دی۔ اِس طرح وہ سائیکل پر ڈرگ کی ہوم ڈیلیوری کرنے والا بن گیا۔ لیکن اُس نے خود منشیات کا استعمال نہ کیا۔ 14 سال کی عمر میں وہ گھر سے بھاگ گیا اور ایک تعمیراتی کمپنی میں کام کرنے لگ گیا۔ اُسے 900 ڈالر ہفتہ وار تنخواہ ملتی تھی۔ 16 سال کی عمر میں اُس نے پہلی فعہ آئس کا استعمال کیا۔ لیکن یہ نشہ اُسے کچھ عجیب سا لگا۔ لہٰذا وہ ڈوپ اور شراب سے ہی کام چلا تا رہا۔ بیس سال کی عمر میں وہ پرتھ چلا گیا۔ اُس کا خاندان Cook's Island سے تعلق رکھّتا تھا۔ اُسے کافی تنخواہ ملتی تھی اور اُس نے وہاں اپنا گھر بنانے کے لیے جدّوجُہد شروع کردی۔ لیکن پھر آئس نے اُس کا راستہ روک لیا۔

اُس کی بیوی حاملہ تھی۔ اُسے یہ معلوم نہ تھا کہ اُس کا خاوند اِس لعنت میں گرفتار ہوگیا ہے۔ گو اُس نے گھر بنانے کے لیے ضروری رقم پس انداز کر لی تھی لیکن Loose Temper کی وجہ سے غصّہ میں آجاتا۔ مارپیٹ تو نہ کرتا۔ لیکن گالیاں بکتا اور اپنی بیوی کو ڈراتا۔

پھر 6 سال کے بعد ہم جب اپنے گھر میں رہتے تھے تو وہ میری دُشنام طرازی سے تنگ آگئی۔ میری تنخواہ بھی کافی تھی۔ لیکن وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ اُس وقت مچل اپنی بیوی کو اِس کا ذمہ دار نہیں ٹھہراتا کہ وہ خواہ مخواہ ہی نہیں چلی گئی۔ اُس نے آئس کو اُس پر ترجیح دی۔ بالآخر وہ ایک پرتھ کے ری ہیبلی ٹیشن سنٹر میں داخل ہو کر شفایاب ہوا اور نارمل زندگی بسر کرنے لگا۔

وزن کم کرنے کے دُوسرے نسخے

-1 یہ بڑا ہی آسان، اُس پر کچھ خرچ بھی نہیں آتا اور مزید یہ کہ اِس کے نتائج جلد ظہور پذیر ہوجاتے ہیں۔ ”ایریز و نا سٹیٹ“ یونیورسٹی امریکہ اور Erasmus University Rotterdam in the Netherland کے Joint Research میں یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ اگر کھانا آئینے کے سامنے بیٹھ کر کھایا جائے تو یہ صورتحال ہمیں کچھ جلد کھانا ختم کرنے کی طرف لے جاتی ہے۔ تحقیق کرنے والوں کا خیال ہے کہ یہ اِس لیے کہ ہم اپنے آپ کو حد سے زیادہ کھاتے (Over eat) نہیں دیکھنا چاہتے۔ اِس تحقیق میں 2 گروپ بنائے گئے۔ ایک گروپ کو کہا گیا کہ وہ Cookies تناول ایک ایسے کمرے میں کریں جہاں Mirror نہیں جبکہ دوسرے گروپ کو شیشے کے سامنے بیٹھ کر بیکڈ میلز(Baked Meals) کھانے کو کہا گیا۔ یہ گروپ Mirror کی موجودگی میں اتنا نہ کھا سکا جتنا د وسرے گروپ نے کھایا۔ جب ہم اپنے سامنے بڑی خوراک کو غائب ہوتا دیکھتے ہیں تو فواً ہمارا دھیان شیشے کے سامنے اپنے جسم کی طرف جاتا ہے جہاں جا کر یہ غائب ہو رہی ہے۔ اور ہم زیادہ کھانے سے رُک جاتے ہیں۔ (جاری ہے)

نوٹ: یہ کتاب ”بُک ہوم“ نے شائع کی ہے۔ ادارے کا مصنف کی آراء سے متفق ہونا ضروری نہیں۔(جملہ حقوق محفوظ ہیں)