اوپو نے پاکستان میں جدید رینو 5متعارف کرو ادیا

لاہور(پ ر)اوپو نے پاکستان میں جدید Reno5متعارف کرو ادیاہے۔اپنی انڈسٹری کی سرکردہ وڈیو کارکردگی کے ساتھ Reno5 ایک AI Portrait Expert ہے جو آپ کو خودی کے اظہار کی بہترین طاقت دیتا ہے اور Picture Life Together". کی ترغیب دیتا ہے۔یہ برانڈ لوگوں کو پرو فوٹو گرافرز بننے اور Reno5کی جدید امیجنگ کے ساتھ یادوں کو پوری طرح سے گرفت میں لینے کے قابل بناتا ہے۔اس افتتاحی تقریب میں شوبز انڈسٹری کے معروف ستاروں شہر یار منور،زوئے ویکاجی اور ابھرتے ہوئے ٹریول فوٹو گرافر علی اویس نے شرکت کی،جنہوں نے اوپو کی تخلیقاتی امیجنگ ٹیکنالوجی پر روشنی ڈالی۔اس تقریب میں زائے ویکاجی کی شاندار پرفارمنس اور علی اویس کی جانب سے Reno5کی امیجنگ صلاحیتوں سے متعلق نمائش بھی شامل تھی۔اس موقع پر اوپو پاکستان کے سی ای اوGeorge Long کا کہنا تھا کہ ”آج کا اسمارٹ فون محض ہماری یادیں ریکار ڈ کرنے کا آلہ ہی نہیں، بلکہ یہ ایک ایسا شراکت دار ہے جو کہانی بیان کرنے کے ہمارے انوکھے طریقے کو تقویت بخشتا ہے۔

اور ان ناقابل فراموش کہانیوں کو محفوظ کرتا ہے جو ہم اپنے دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔“ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر دونوں پر محیط اپنی انقلابی امیجنگ ٹیکنالوجی کے ساتھ Reno5صارفین کو پنے الگ انداز میں دنیا کے رنگوں اور روشنی کو جادوئی طور پر زندہ رکھنے کی طاقت فراہم کرتا ہے۔Reno5کی خصوصیات میں انڈسٹری کی پہلی دو AI Mixed Portrait،ڈیول ویو وڈیو،اور Al Highlight Videoکی سرکردہ خصوصیات شامل ہیں،جو کہ OPPO's advanced algorithms کو یکجا کرنے کیلئے انٹیلی جنٹ لائٹ ڈی ٹیکشن کا استعمال کرتا ہے،تا کہ آپ آسانی اور تیزی کے ساتھ پروفیشنل معیار کی وڈیو بنا سکیں۔اسی دوران اس کا ہموار اور ہلکا ڈیزائن، 50W فلیش چارج اور 90Hz AMOLED کی اسکرین دو شاندار رنگوں میں دستیاب،Reno5 کو دنیا بھر میں رجحان بنانے کا بہترین کردار بناتی ہے۔جدید اسمارٹ فون اوپو کے منفرد چمکتے ہوئے اثرات کے ساتھ مکمل ہو اہے جو ایک ایسا اسمارٹ فون دیتا ہے جو صارف کی شخصیت کی تعریف کرتا ہے۔Reno5نصب شدہ OPPO's ColorOS 11.1 out of the boxکے ساتھ آیا ہے،جو اینڈرائیڈ11کی خصوصیات برقرار رکھتے ہوئے اوپو کے صارفین کو طلب کردہ rich UI customization،بہترین ایفیشینسی،بے مثال ہمواریت اور مضبوط رازداری بھی فراہم کرتا ہے۔اس کے علاوہ ColorOS11.1 پر انڈسٹر ی کی سرکردہ encryption methods تھرڈ پارٹی اداروں سے تصدیق شدہ ہیں،جس میں ISO،ای پرائیویسی اور TrustArcشامل ہیں جو اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ آپ کی ذاتی معلومات ہمیشہ محفوظ طریقے سے ٹرانسفراور محفوظ ہوں۔پاکستانی59,999روپے کے ساتھ اوپو Reno5 پری آرڈر کیلئے دستیاب ہے،اور 16جنوری2021سے اسٹورز میں دستیاب ہوگا۔