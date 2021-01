ارطغرل غازی میں ” بامسی “ کا کر دار نبھانے والے ترک اداکار پاکستان پہنچ گئے ، کیا کر رہے ہیں ؟ تصویر سامنے آ گئی 

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن ) مشہور ترک ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی میں ”بامسی“ اور ”ارتک بے“ کا کردار ادا کرنے والے اداکار بھی پاکستان پہنچ گے۔

ترک ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کے پاکستان میں نشر ہونے کے بعد اس ڈرامہ سیریل میں ”دوآن الپ“ ”ابن العربی“، عبدالرحمان“، ”حلیمہ سلطان“ سمیت تمام کردار ادا کرنے والے اداکاروں کو پاکستان میں کو بے حد مقبولیت حاصل ہوئی اور ترک اداکاروں نے بھی پاکستانیوں کی چاہت کو مدنظر رکھتے ہوئے وقتاً فوقتاً پاکستان کا دورہ کیا اور نہ صرف مداحوں بلکہ متعدد شوبز ستاروں سے بھی ملاقاتیں کیں۔

ارطغرل غازی میں ”بامسی“ کا کردار ادا کرنے والے اداکار نور الدین سونمیر اور ”ارتک بے“ کا کردار ادا کرنے والے اداکار آئبرک پیکچن بھی پاکستان پہنچ گئے، دونوں اداکار ترک وزیر خارجہ میولود چاوش اولو کے ہمراہ وفاقی دارالحکومت پہنچے، جہاں انہوں نے ترک وزیرخارجہ کے ہمراہ ایک تقریب میں بھی شرکت کی۔

اسلام آباد میں ترک سفیر مصطفیٰ یوردکل نے بھی دونوں اداکاروں کے ہمراہ ایک تصویر ٹوئٹ کرکے یہ ثبوت دیا کہ وہ پاکستان میں ہی موجود ہیں۔خیال رہے وزیراعظم پاکستان نے ارطغرل کی ٹیم سے ملاقات کرکے تحریکِ خلافت میں برصغیر کے مشہور کردار ترک لالہ پر ڈرامہ سیریل بنانے کا فیصلہ کیا تھا۔

اس سے قبل ارطغرل غازی کے عبدالرحمان نے پاکستان کا دورہ کرکے اداکار فیروز خان سے بھی ملاقات کی اور کشمیر کو پاکستان کو حصہ بھی قرار دیا تھا۔ اس کے علاوہ اینگن التان المعروف ”ارطغرل غازی“ بھی نہ صرف یہاں آچکے ہیں بلکہ انہوں نے پاکستان میں ایک معاہدہ بھی کیا تھا جو ممکنہ طور پر انہوں نے ختم کردیا ہے۔

