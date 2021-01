وزیراعظم عمران خان سے ویرات کوہلی کا موازنہ کیے جانے پر زرتاج گل بھی بول پڑیں

اسلام آباد (ویب ڈیسک) وزیر مملکت برائے موسمیاتی تبدیلی زرتاج گل نے کہا ہے کہ وزیراعظم عمران خان سے ویرات کوہلی کا مقابلہ غیر منصفانہ ہے۔

زرتاج گل نے آئی سی سی کی جانب سے جاری کئے گئے پول کے نتائج کی تصویربھی شیئر کی ہے۔وزیرمملکت نے کہا کہ عمران خان برصغیر کے سب سے بڑے کرکٹر اور کپتان ہیں۔

In all fairness, the poll doesn't fully reflect the massive differential.

Imran Khan is inarguably the greatest cricketer and skipper to emerge from Sub Continent.

Kohli deserves lots of respect but it is unfair to pitch him against the original King Khan.#PakistanShocksIndia pic.twitter.com/wARPSAcmsi