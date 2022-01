علیزے شاہ ایسا لباس پہن کر ریمپ پر آگئیں کہ تصاویر دیکھ کر ہی مداح آپے سے باہر ہوگئے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستانی اداکارہ علیزے شاہ اپنے لباس کی وجہ سے ایک دفع پھر سے سوشل میڈیا صارفین کی تنقید کی زد میں آ گئی،پانچویں ہم لکس ایوارڈز کی تصاویر سامنے آنے کے بعد ان پر مختلف طرح کی میمز بھی بن رہی ہیں ۔

اداکارہ کے لباس سے ان کے مداح کافی نا خوش نظر آئے۔اداکارہ نے سیاہ رنگ کا بنا بازوؤں والا لباس پہنا تھا جو کہ تنقید کا باعث بنا۔

ایک صارف نے علیزے شاہ کی تصویر پر لکھا کہ جب آپ ”آرینہ گراؤنڈ“ آرڈر کرے دراز پر اور علیزے شاہ ملے۔

اسی طرح ایک صارف نے لکھا کہ ”ہر اچھی چیز کی ایک ماسٹر کاپی ہوتی ہے“۔

Every Masterpiece has its own Cheap Copy????????????#AlizehShah pic.twitter.com/Oq4ynTgML1