حکومت کا غیر ملکیوں کو مستقل سکونت دینے کا فیصلہ

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )وفاقی وزیر اطلاعات ونشریات چوہدری فوادحسین نے کہا ہے کہ حکومت نے غیر ملکیوں کو مستقل سکونت دینے کا فیصلہ کیا ہے ، غیر ملکیوں کو مستقل سکونت پاکستان میں سرمایہ کاری لانے کے لئے دی جائے گی ۔

وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چوہدری نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے ٹوئٹ میں کہا کہ پاکستان کے نئے سیکیورٹی ڈائریکٹرائن کی بنیاد جیو اکنامکس ہے جو پہلی قومی سلامتی پالیسی کا بھی حصہ ہے ۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے غیر ملکیوں کے لئے پاکستان میں مستقل سکونت سکیم لانے کا فیصلہ کیا ہے ، پاکستان کی نئی پالیسی غیرملکیوں کو پاکستان میں سرمایہ کاری لانے کے لئے مستقل سکونت فراہم کرے گی ۔

In line with new Nat Security policy through which Pak declared GeoEconomics as core of its Nat security doctrine,Government has decided to allow Permanent residency scheme for foreign nationals,new policy allows foreigners to get permanent resident status in lieu of investment