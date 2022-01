الیکشن کیلئے پارٹی ٹکٹ نہ ملنے پر بھارتی سیاستدان رو پڑا

لکھنو (ڈیلی پاکستان آن لائن) بھارتی ریاست اتر پردیش میں ایک سیاسی لیڈر الیکشن کیلئے پارٹی ٹکٹ نہ ملنے پر میڈیا کے سامنے روپڑا۔

خبر ایجنسی اے این آئی کے مطابق بہوجن سماج وادی پارٹی کے رہنما ارشد رانا پارٹی ٹکٹ نہ ملنے پر سخت دل گرفتہ ہوگئے اور میڈیا کے سامنے اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ پائے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ پارٹی نے ان سے ٹکٹ کیلئے 50 لاکھ روپے مانگے تھے۔

ارشد رانا کا کہنا تھا کہ انہوں نے الیکشن کی پوری تیاریاں کر رکھی تھیں، پورے شہر میں ان کے اشتہارات لگ چکے تھے لیکن آخری وقت میں پارٹی نے انہیں ٹکٹ دینے سے انکار کردیا اور ان کا مذاق بنا دیا۔

#WATCH | Uttar Pradesh: BSP worker Arshad Rana bitterly cries claiming that he was promised a ticket in UP election only to be denied ticket at the last moment despite putting up hoardings for the upcoming polls pic.twitter.com/DMe8mDHk2J