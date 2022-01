پی سی بی نے قومی کرکٹرز پر نوٹوں کی برسات کردی، اتنے انعامات دے دیے کہ موجیں کرادیں

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان کرکٹ بورڈ( پی سی بی ) کی جانب سے آج قومی کھلاڑیوں کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا۔

تقریب میں پی سی بی کے سربراہ رمیز راجہ،کوچ ثقلین مشتاق، کپتان بابر اعظم، محمد رضوان، عابد علی، حسن علی، عماد وسیم،سرفراز احمد،ساجد خان،شاہین شاہ آفریدی، عثمان قادر، شعیب ملک، شاہ نواز دھانی، محمد نواز سمیت دیگر قومی کھلاڑی شریک ہوئے۔تقریب میں 2021 کے دوران پاکستان کی نمائندگی کرنے والے تمام کھلاڑیوں کو 15،15 لاکھ روپے کیش پرائز دیا گیا۔

Appreciation along with accolades are important to boost player's motivation. Take a look at the highlights from the ceremony where players were presented awards for their top notch performance in 2021 by Chairman PCB. pic.twitter.com/Rz9efRcXnY