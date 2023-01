شاہنواز دھانی نے پاکستانی بولنگ کوچ شان ٹیٹ کیلئے پیغام جاری کر دیا

کراچی (ویب ڈیسک) قومی کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بولر شاہنواز دھانی نے پاکستانی بولنگ کوچ شان ٹیٹ کے بارے میں پیغام جاری کیا ہے۔

ٹوئٹر پر جاری پیغام میں شاہنواز دھانی نے لکھا کہ ایک دوست جو خوشیاں لایا، گزشتہ رات آنکھوں میں آنسو چھوڑ کر چلا گیا۔شاہنواز دھانی نے آسٹریلیا سے تعلق رکھنے والے شان ٹیٹ کے ساتھ اپنی تصاویر بھی شیئر کیں۔

A friend who brought smiles, left last night with tears????????. #ShaunTait pic.twitter.com/fNU3ePTieP