دبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن) بالی ووڈ کے بادشاہ شاہ رخ خان کی فلم "پٹھان" کا ٹریلردنیا کی سب سے اونچی عمارت "برج خلیفہ" پر دکھایا جائے گا۔

تفصیلات کے مطابق کنگ خان انٹرنیشنل لیگ ٹی 20 کیلئے دبئی میں موجود ہیں اور اپنی آنے والی نئی فلم کی تشہیر میں مصروف ہیں۔ مقامی ڈسٹری بیوٹر کے مطابق متحدہ عرب امارات میں شاہ رخ خان کے فینز بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں جو فلم " پٹھان" کی ریلیز کا بے چینی سے انتظار کررہے ہیں۔یش راج فلمز نے ٹوئٹر پر بتایا کہ "شاہ رخ خان کی فلم " پٹھان" کے ٹریلر کو 14 جنوری کو " برج خلیفہ" پر دکھایا جائے گا اور شاہ رخ خان "برج خلیفہ" میں"پٹھان" کے ٹریلر کی سکریننگ دیکھیں گے ۔

Brace yourselves for a visual spectacle - catch #PathaanTrailer on Burj Khalifa on 14th Jan ????????????

Celebrate #Pathaan with #YRF50 only at a big screen near you on 25th January. Releasing in Hindi, Tamil and Telugu. pic.twitter.com/GcckgWTdIo