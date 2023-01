' دلیرانہ فیصلوں سے مداحوں کی امیدوں پر پورا اتروں گا، شاہد آفریدی کا بیان

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان اور نیوزی لینڈ کی سیریز کے لیے عبوری چیف سلیکٹر شاہد آفریدی نے سیریز کے اختتام پر الوداعی پیغام جاری کیا ہے۔شاہد آفریدی نے نیوزی لینڈ کو ون ڈے سیریز میں فتح حاصل کرنے پر مبارکباد پیش کی اور ساتھ ہی ٹوئٹر پر جاری پیغام میں کہا کہ وہ پر اعتماد ہیں کہ قومی ٹیم جلد فارم میں واپس آئے گی۔

سابق کپتان نے کیویز بیٹر گلین فلپس کی شاندار بیٹنگ کی تعریف کی اور قومی کرکٹر فخر زمان اور محمد رضوان کی اچھی بیٹنگ پر خوشی کا اظہار کیا۔ایک اور ٹوئٹ میں شاہد آفریدی نے پاکستان کرکٹ بورڈ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے لکھا کہ 'پاکستان اور نیوزی لینڈ کی سیریز کے لیے مجھے چیف سلیکٹر کی ذمہ داری سونپنے پر پی سی بی کا شکریہ، میں نے اس ذمہ داری کا بھرپور لطف اٹھایا'۔ انہوں نے مزید لکھا کہ 'امید ہے کہ میں اپنے دلیرانہ فیصلوں کے باعث مداحوں کی امیدوں پر پورا اترا ہوں گا، میں ہمیشہ کسی بھی مدد کے لیے حاضر رہوں گا'۔

Thanks to the PCB for entrusting me with the chief selector’s role for #PakvNZ series. Thoroughly enjoyed the responsibility. Hope I lived up to the expectations of the fans with brave/bold decisions. Will always be available to help ???????? ???? in any way I can. https://t.co/vJxlhs6TtA