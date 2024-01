افتخار احمد کو مداح نے چاچو کہہ دیا تو سیخ پا ہو گئے، پھر انہوں نے کیا کیا؟ ویڈیو سامنے آ گئی

ہیملٹن (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان اور نیوزی لینڈ کے مابین میچ کے دوران افتخار احمد کو ایک مداح نے چاچو کہہ دیا تو وہ سیخ پا ہو گئے۔

سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر شیئر کی گئی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک مداح آل راؤنڈر افتخار احمد کو چاچو کہہ کر پکارتا ہے تو وہ غصے میں آ جاتے ہیں۔

سوشل میڈیا صارف کی جانب سے شیئر کی گئی ویڈیو میں دعویٰ کیا گیا کہ مداح نے افتخار احمد کو چاچو کہا تھا۔ مڈل آرڈر بیٹر مداح کو چپ کرانے کی کوشش کرتے ہیں جس پر مداح کہتا ہے کہ میرے چپ ہونے سے کیا ہو جائے گا۔

اس وقت کیوی ٹیم کی بیٹنگ چل رہی تھی اور وہ پاکستانی باؤلرز پر لاٹھی چارج کر رہے تھے، بعد ازاں جب پاکستانی ٹیم کھیلی تو افتخار احمد صرف 8 گیندیں کھیل سکے اور 4 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے۔

Iftikhar Ahmed got angry

When a fan called him "Chachu"

Dont call me "Chachu" iftkhar replied.#PAKvsNZ #NZvsPAK #NZvPAK#Iftimania #PakistanCricketTeam pic.twitter.com/G9DRBBWBxU