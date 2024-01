بادلوں کی ٹکریاں آوارہ ہوئیں، ہوا لے آئی سردی کے مزید ہلکے ہلکے جھونکے، شمال کی طرف سے واک کرتے آئے، روئی کے گالوں کی طرح ڈھیر کے ڈھیر بادلوں کی ٹکریاں آوارہ ہوئیں، ہوا لے آئی سردی کے مزید ہلکے ہلکے جھونکے، ...

مصنف:ع۔ غ۔ جانباز

قسط:20

Lake Edge Park

"The Ponds" نامی سوسائٹی کا ایک پارک، یہ بھی ایک Creative دماغ کی ہی پیداوار ہے کہ ایک نالہ بَل کھاتا مشرقی سمّت سے آکر یہاں زمینی Strata کے Porous ہونے کی وجہ سے مٹی بہا کر لے گیا اور ایک Pond بنا گیا، تو پھر اُس ”حاضر دماغ“ نے اِس Pond سے چھیڑ خوانی کرنا مناسب ہی نہ سمجھی۔ چُپکے سے اِس سوسائٹی کا نام ہی "The Ponds" رکھ دیا۔ سونے پہ سہاگہ یہ کیا کہ دُوسری جگہوں سے لا لا کر اچھے چہرے مُہرے والی پُھلواڑی اور Shrubs اِس کے ماتھے کا جُھومر بنا دئیے۔ نہ Pond کا اندرونی پانی بدلا کہ صاف شفاّف ہوجائے اور نہ یہ کوشش کی اِس کی تہہ کو پخُتہ کاری کا جامہ اوڑھائے۔ جو کیا تو یہ کیا کہ Pond کو Pond ہی رہنے دیا اور اِس میں سَو کے قریب بطخیں لا کر چھوڑ دیں۔ اب دیکھو اُن کے دَس دَس بیس بیس کے غول کس کس نازو نخرے سے اَٹکھیلیاں کرتے وہاں موجود قدرتی آبی خوراک سے شکم پوری کرتے ہوئے۔ فکر نہ کریں غول کے غول آپ کی طرف بھی لپکیں گے۔ اِس لیے نہیں کہ آپ کا سراپا اُن کو بھا گیا بلکہ اگر اللہ کے دئیے ہوئے رزق میں سے کچھ اُن کی بھی حَوصلہ افزائی کریں گے۔

ایک طرف ربڑ نما میٹریل سے بنے فرش پر بچُوں کے لیے جُھولے اور ایک 30-25 فٹ بلند رسّوں کا ایک گورکھ دَھندا کہ رسّوں پہ پاؤں رکھتے اُوپر جائیں، نیچے آئیں۔ دائیں بائیں بھی تو چکّر لگائیں۔ بیٹھنے کے لیے بنچ اور چھت والے شیڈ جہاں پر تفریح کے لیے آنے والوں کے لیے ساتھ لائی ہوئی اشیائے خورد و نُوش کو گرم کرنے کا اِہتمام بھی ہے۔

شمال مغربی کونے میں صاف ستھرے واش رُومز، ایک مردوں کے لیے اور لیڈیز کے لیے الگ اور وہاں Disabled کے لیے خاصا بڑا واش رُوم الگ…… Ponds کے گرد بنے نئے نئے ڈیزائنوں کے خُوبصورت و دیدہ زیب گھر ایک دِلرُبا تأثر چھوڑتے ہوئے۔ تقریباً سبھی گھر Lease پر ہی لیے جاتے ہیں کہ یکمشت ادائیگی کرنے کی سکت کم ہی ہوتی ہے۔ Ponds کے گردا گردا سوسائٹی کی چکّر لگاتی صاف شفاّف سڑکیں اور ہاں گھبرائیے مت Walking Track ہے ہم نے پُورے Pond کے گرد اِس ٹریک پر Walk کر کے بڑا لطف اُٹھایا۔

لو! بادلوں کی سیاہ و سفید ٹکریاں آوارہ ہوئیں۔ ہوا لے آئی سردی کے مزید ہلکے ہلکے جھونکے، شمال کی طرف سے جو واک کرتے آئے واہ! یہ شیشے کے بنے چھ فٹ بلند سہہ فریقی پانچ ڈیکوریشن پیسز، زمین میں ترچھے گاڑے ہوئے۔ ایک پر ایک تحریر بھی لکھ ماری ہے۔ آپ بھی ملاحظہ فرمائیں۔

Each life contains the seed of extraordinary potential and each day offers the opportunity to realise it with possibility already inherent. Each life is perfect as the seed that contains the flower.

وہ دیکھیں مغرب میں سفید چاندی سا پیراہن زیب تن کیے بادل، روئی کے گالوں کی طرح ڈھیر کے ڈھیر، جیسے کسی کاٹن فیکٹری کا ہو کُھلا سا آنگن! اور یہ پارک کے شمال میں لکڑی کے گھروں کے بنے ڈھانچے، خُوشنما رہائشی گھروں کی تمہید، صرف بیرونی دیواروں کے نصیب میں لکھی جائیں گی پُختہ اینٹیں اور بس! بلڈر نے نام بھی وہاں چسپاں کردیا۔ "AV Jemming" تاکہ سَند رہے۔ (جاری ہے)

