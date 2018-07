اس سعودی شخص نے بلدیہ کے مزدور کو سر عام تھپڑ دے مارا ، پھر اس کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ جان کر آپ بھی کہیں گے کہ انصاف ہو تو ایسا

. شاب يصفع عامل نظافة بحديقة في السعودية.. وهكذا ردت أمانة الرياض استنكر سعوديون عبر موقع التواصل “تويتر” تصرف رجل ظهر في مقطع فيديو متداول يصفع عامل نظافة، مطالبين بمعاقبته. وأظهر المقطع المتداول رجلًا يصفع عامل نظافة في حديقة، ثم يسير عائدًا باتجاه سيارته، التي أوقفها على الرصيف. وشارك ناشطون عبر وسم #شاب_يصفع_عامل_نظافة، منتقدين تصرف الرجل. من جهتها، أكدت أمانة منطقة الرياض رفضها لهذا التصرف اللامسؤول واصفة بأنه تصرف “غير أخلاقي”. وقالت في تغريدة عبر “تويتر” أنه “إشارة إلى الفيديو المتداول والمتضمن الاعتداء على عامل النظافة بحديقة الشهداء في غرناطة بالرياض، تؤكد أمانة_منطقة_الرياض رفضها لهذا التصرف اللامسؤول والغير أخلاقي وستتابع الأمر مع الجهات الأمنية حفاظًا على حقوق العاملين في منشآتها”.

