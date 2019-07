سینئر اینکر پرسن افتخار احمد نے میڈیا انڈسٹری چھوڑنے کا اعلان کردیا کیونکہ ۔۔۔

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) سینئر اینکر پرسن افتخار احمد نے 17 سال بطور اینکر مختلف ٹی وی چینلز میں خدمات سرانجام دینے کے بعد میڈیا انڈسٹری سے کنارہ کشی اختیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔

ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں افتخار احمد نے کہا کہ اپنی صحت کی خرابی کے باعث وہ چینل 24 سے استعفیٰ دے رہے ہیں اور ساتھ ہی اپنے 17 سالہ اینکرنگ کے کیریئر کو بھی ختم کر رہے ہیں۔ ’ یہ ایک عظیم سفر تھا، ان سالوں میں میری مدد اور معاونت کرنے والوں کا شکر گزار ہوں اور ان لوگوں کا بھی شکریہ جو میرے نقاد تھے۔‘

خیال رہے کہ افتخار احمد 2002 میں آنے والے پہلے پرائیویٹ ٹی وی چینل جیو نیوز کی ابتدائی ٹیم میں شامل تھے، انہوں نے کئی سال تک جیو پر ’ جوابدہ‘ کے نام سے پروگرام کیا۔ 2015 میں بول ٹی وی آیا تو انہوں نے وہاں کا رخ کیا لیکن جلد ہی اسے بھی خیر باد کہہ دیا جس کے بعد وہ مختلف ٹی وی چینلز سے وابستہ رہے۔ حال ہی میں افتخار احمد نجی ٹی وی 24 نیوز پر ’ جواب دیں‘ کے نام سے پروگرام کر رہے تھے۔

Due to health reasons I am resigning from Channel 24 and bidding farewell to my 17 years long career as a TV Anchor. It has been a great journey, thanking all those who supported and helped me throughout the years, even my critics too.