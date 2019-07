شہباز شریف سکینڈل، برطانوی حکومت کی تردید کے بعد خبر دینے والا صحافی میدان میں آگیا، بڑا دعویٰ کردیا شہباز شریف سکینڈل، برطانوی حکومت کی تردید کے بعد خبر دینے والا صحافی میدان ...

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن) ڈیپارٹمنٹ آف انٹرنیشنل ڈویلپمنٹ (ڈی ایف آئی ڈی) کی جانب سے شہباز شریف کے مبینہ کرپشن سکینڈل کی تردید کی گئی اور سوشل میڈیا پرصحافی کی عمران خان کے ساتھ وائرل ہونے والی تصویر سامنے آئی تو یہ سکینڈل بریک کرنے والے برطانوی صحافی ڈیوڈ روز بھی میدان میں آگئے۔

شہباز شریف کے زلزلہ متاثرین سکینڈل کی امداد میں کرپشن کے مبینہ سکینڈل پر خبر دینے والے برطانوی صحافی ڈیوڈ روز نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ ڈی ایف آئی ڈی کی جانب سے ان کی خبر کی تردید کیے جانے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی تردید میں وہی بات کی ہے جو پہلے سے خبر میںان کے موقف کے طور پر شامل ہے جس میں کہا گیا ہے کہ زلزلہ متاثرین کی امداد میں خورد برد کے کوئی ثبوت نہیں ہیں۔ ڈیوڈ روز نے ڈی ایف آئی ڈی حکام کو مخاطب کرکے کہا کہ وہ ان کی خبر کو پڑھیں اس میں آپ کو ثبوت مل جائیں گے۔

ایک اور ٹویٹ میں ڈیوڈ روز نے لکھا ’دعویٰ کیا جا رہاہے کہ میرا شہباز شریف سے متعلق آرٹیکل پلانٹڈ ہے، میری عمران خان کے ساتھ تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کی جارہی ہے حالانکہ یہ تصویر گزشتہ سال الیکشن سے قبل کی ہے، میں نے الیکشن سے قبل عمران خان کا انٹرویو کیا تھا۔‘ انہوں نے اپنے اس دعویٰ کی سچائی ثابت کرنے کیلئے عمران خان کے انٹرویو کا لنک بھی شیئر کیا۔

The PMLN trolls in Pakistan are posting a photo of me with Imran Khan, claiming this shows my article about Shahbaz Sharif was “planted”. The photo was taken last year, when I interviewed him before the election. Here’s the proof https://t.co/MH2L1tNPOF — David Rose (@DavidRoseUK) July 14, 2019

انہوں نے پاکستان میں موجود اپنے ٹوئٹر فالورز سے پوچھا کہ ابھی تک تو مسلم لیگ ن کے ٹرولز کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جارہا ہے کہ شہباز شریف کے خلاف خبر میں عمران خان اور آئی ایس آئی کا ہاتھ ہے ۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ اس خبر میں انڈیا کا ہاتھ ہے تو مجھے ضرور آگاہ کیجیئے گا۔