شہباز شریف کا برطانوی اخبار ، وزیر اعظم عمران خان اور شہزاد اکبر کیخلاف قانونی چارہ جوئی کا اعلان

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن)شہباز شریف نے کہا ہے کہ برطانوی اخبار میں خودساختہ اور من گھڑت خبرعمران خان اور شہزاد اکبر کی ایما پر چھاپی گئی ۔ اپنے ایک ٹوئٹ میں مسلم لیگ ن کے صدر نے کہاہے کہ عمر ان خان صاحب آپ کومیری طرف سے کئے گئے تین ہتک عزت کے دعوﺅں کا جواب دیناہے ۔ انہوں نے کہا کہ برطانوی اخبار کیخلاف قانونی چارہ جوئی کا فیصلہ کیاہے ، عمران خان اور شہزاد اکبر کے خلاف بھی قانونی چارہ جوئی کریں گے ۔

Have decided to file law suit against Daily Mail. The fabricated and misleading story was published at the behest of Imran Khan and Shahzad Akbar. We will also launch legal proceedings against them. Btw IK has yet to respond to three such cases I filed against him for defamation.