امریکی جنگی بحری جہز پر دھماکے کے بعد لگنے والی آگ بے قابو، وارشپ ایک جانب جھکنے سے صورتحال تشویشناک ہوگئی

سین ڈیاگو(ڈیلی پاکستان آن لائن)گزشتہ روز ایک دھماکے کے بعد آگ کی لپیٹ میں آنے والے امریکی بحری جہاز پر لگی آگ پر تاحال قابو نہ پایا جاسکا۔ آگ کےشعلے مسلسل دوسرے روز بھی بلند ہو رہے ہیں۔

امریکی خبررساں ادارے کے مطابق آگ نے جنگی بحری جہازکے بڑے حصے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے اور دھویں کے بادل پورے شہر کی فضا پر چھائے ہوئے ہیں۔

حکام نے انکشاف کیا ہے کہ جس وقت آگ لگی اس وقت جہاز پر موجود آگ پر قابو پانے والا سسٹم ناکارہ ہوچکا تھا۔

Flames rage through a warship for a second day as the Navy discloses that a fire suppression system was inoperable when the blaze erupted while the ship was docked in San Diego.https://t.co/XKFGEnf4Kz