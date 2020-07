خاتون نے بیچ سڑک پر پہلے شوہر کی گاڑی پر جوتے برسائے اور پھر تھپڑوں کی بارش کرتے ہوئے ساتھ لے گئی، لیکن وجہ کیا بنی؟ دل پھینک مردوں کے لیے پریشان کن خبر

ممبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن)بھارتی شہر ممبئی میں اس وقت عجیب و غریب صورتحال پیدا ہوگئی جب ایک خاتون نےاپنے شوہرکودوسری خاتون کے ساتھ گاڑی میں گھومتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔

بھارتی میڈیا کے مطابق ممبئی کی معروف پیڈر روڈ پرایک خاتون اشارے پر رکی ایک لگژری گاڑی کے آگے آگئیں،اور غصے میں گاڑی کی ونڈ اسکرین پر ہی جوتے برسانے لگیں۔ اس دوران گاڑیوں کی لمبی قطار لگ گئی جس پر ٹریفک پولیس کو آکر مداخلت کرنا پڑی۔

Mumbai: Angry wife chases husband's car, blocks traffic on Peddar road during a spat. Man is in his 30’s was in car with a woman. #Mumbai #mumbaifightscovid19 ???? https://t.co/oKRK1pt7PM