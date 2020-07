لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)وزیراعظم عمران خان کی ایک اور پرانی ویڈیو وائرل ہورہی ہے جس میں وہ نواز شریف اور بے نظیر کے دورحکومت کی تعریف کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ویڈیو میں عمران خان کہہ رہے ہیں کہ بے نظیر اور نواز شریف نے سڑکیں اور انفراسٹرکچر بنایا ۔ وہی ہی ہیں جو پاکستان میں ترقی لائے کیونکہ وہ سیاستدان ہیں اور انہیں لوگوں نے منتخب کیاہے۔

انہوں نے مشرف حکومت کے حوالے بات کرتے ہوئے کہا کہ سات سال میں مشرف نے ایک میگاواٹ بجلی تک نہیں بنائی جو سڑکیں مکمل ہورہی ہیں وہ بھی نوازشریف یا بے نظیر ادوار میں شروع کی گئی ہیں۔ عمران خان نے مزید کہا کہ جنرل ضیا دور میں بھی ایک میگاواٹ بجلی کا پراجیکٹ نہیں لگا۔

انہوں نے کہا جمہوری حکومتوں اور آمروں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ سیاستدانوں کو عوام کے پاس جانا پڑتا ہے۔ اس لیے نواز شریف اور بے نظیر آئی ایم ایف کی بات نہیں مان رہے تھے۔انہیں پتہ تھا اگلے الیکشن میں عوام سے ووٹ لینا ہے۔ انہوں نے کہاشوکت عزیز یا مشرف کو کیا پتہ کہ عوام کیا ہوتے ہیں یہ عوام کو بھیڑ بکریوں کی طرح رکھتے ہیں۔ چار ہزار روپے ماہانہ میں کوئی خاندان کیسے گزارا کرسکتے ہیں؟ویڈیو دیکھئے

‘Benazir & Nawaz Sharif built roads and infrastructure, they brought development to Pakistan bcz they are democrats & elected by the people’ — PM Imran Khan pic.twitter.com/PICtJ68Zdx