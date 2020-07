آرمی چیف نے کینسر کے مریض 15 سالہ بچے کی خواہش پوری کردی

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کینسر کے مریض 15 سالہ بچے کی خواہش پوری کردی۔

آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے 15 سالہ علی رضا سے ویڈیو لنک کے ذریعے رابطہ کیا۔ علی رضا گزشتہ ایک سال سے چوتھی سٹیج کے کینسر میں مبتلا ہیں۔ علی رضا نے آرمی چیف سے ملاقات اور پاک فوج میں شمولیت کی خواہش ظاہر کی تھی۔

آرمی چیف اور علی رضا کے ویڈیو لنک کے ذریعے رابطے کا انتظام کور ہیڈ کوارٹر کراچی میں کیا گیا تھا۔ آرمی چیف نے علی رضا کے جذبے کو سراہا اور اس کی صحتیابی کیلئے دعا کی۔

#COAS interacted with 15 yrs old child, Ali Raza, fighting cancer 4 last one yr. Ali expressed desire to meet COAS & join Pak Army. Interaction was arranged @ Corps HQ Karachi via video link. COAS appreciated his passion, inquired about his wellbeing & prayed for his recovery. pic.twitter.com/dtUnjlwoYT