”ہم نے سمارٹ گیند بنا لی ہے“ کوکا بورا کمپنی نے دعویٰ کر دیا، سمارٹ گیند کی کیا خصوصیات ہیں؟

سڈنی (ڈیلی پاکستان آن لائن) کرکٹ بال بنانے والی مشہور آسٹریلین کمپنی کوکابورا نے سمارٹ گیند بنانے کا دعویٰ کر دیا ہے اور انتظامیہ کا کہنا ہے کہ بال میں چپ لگی ہو گی جس سے گیند کی رفتار اور سوئنگ کا اندازہ لگایا جا سکے گا۔

تفصیلات کے مطابق کرکٹ بال بنانے والی مشہور کمپنی کوکابورا انتظامیہ کا کہنا ہے کہ سمارٹ بال میں لگی چپ سے ناصرف گیند کی رفتار اور سوئنگ کا اندازہ لگایا جاسکے گا بلکہ امپائر ریویو یعنی ڈی آر ایس میں بھی مدد ملے گی اور چپ کی مدد سے درست فیصلہ کیا جاسکے گا۔

سمارٹ گیند کو کرکٹ آسٹریلیا نے جونیئرز کی سطح پر استعمال کرنے کی منظوری دی ہوئی ہے اور امکان ہے کہ جلد ہی سمارٹ بال کو مختلف لیگز میں بھی استعمال کیا جاسکے گا۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چوہدری کا کہنا تھا کہ پاکستان اپنی سمارٹ کرکٹ بال تیار کرے گا۔

فواد چوہدری کا کہنا تھا کہ ہم مل کر اس مقصد میں کامیابی حاصل کرسکتے ہیں، کوکا بورا کی جانب سے تیار کی جانے والی سمارٹ بال کی ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کئے جانے پر انہوں نے لکھا کہ سیالکوٹ والو! آﺅ یہ کام کردکھائیں۔میرے خیال میں اس گیند کی تیاری میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہئے، آئیں اپنی ٹیکنالوجی یونیورسٹیز کے ساتھ مشترکہ منصوبہ شروع کرتے ہوئے اپنی سمارٹ کرکٹ بال بنائیں۔

Sialkot walas lets do that shouldn’t be a problem ... lets do a joint project with Technology Universities and create own smart cricket ball... https://t.co/SG5QK0wlaE