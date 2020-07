آل راﺅنڈر فہیم اشرف اور شاداب خان نے 2018ءکے دورہ انگلینڈ کی کون سی یادیں شیئر کیں؟

ڈربی (ڈیلی پاکستان آن لائن) قومی کرکٹ ٹیم کے 2 ہونہار اور نوجوان آل راﺅنڈر فہیم اشرف اور شاداب خان نے 2018ءکے دورہ انگلینڈ کی یادیں شیئر کر دیں۔

تفصیلات کے مطابق ٹیم کے ہمراہ انگلینڈ میں موجود فہیم اشرف نے بتایا کہ 2018 ءکے دورہ انگلینڈ میں مجھ سے جب بھی کوئی غلطی ہوتی تھی تو شاداب یہ نہیں کہتا تھا کہ اے کی کیتا اے (یہ کیا کیا ہے)، بلکہ شاداب یہی کہتا تھا کہ کوئی بات نہیں اگلی مرتبہ اچھا کھیلو گے۔

شاداب خان نے بھی یادیں شیئر کرتے ہوئے کہا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے بال لیفٹ کرنے کی بھی تعریف کرتے تھے، کئی مرتبہ ایک دوسرے کا اعتماد بڑھانے کیلئے جھوٹی تعریف بھی کرتے تھے۔واضح رہے کہ 2018 ءکے دورہ? انگلینڈ میں لارڈز ٹیسٹ کے دوران شاداب خان اور فہیم اشرف نے 7 ویں وکٹ کی شراکت میں 72 قیمتی رنز جوڑے تھے۔

The 72-run seventh-wicket stand between Shadab Khan and Faheem Ashraf gave Pakistan the upper hand in the 2018 Lord's Test. Pakistan won the match inside 10 sessions.

