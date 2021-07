وزیرِ تعلیم پنجاب کی توجہ کے لئے وزیرِ تعلیم پنجاب کی توجہ کے لئے

حال ہی میں میرا ایک نواسہ اور نواسی بالترتیب چھٹی اور پانچویں کلاسوں میں پروموٹ ہوئے ہیں۔ دونوں لاہور گرائمر سکول، لاہور کینٹ میں زیر تعلیم ہیں۔ آج کل ایک ماہ کی تعطیلات ہیں، اس لئے ان کا زیادہ وقت ٹی وی اور ٹیب وغیرہ دیکھنے میں صرف ہوتا ہے یا کالونی کے پلے گراؤنڈ میں کھیلنے میں …… شام کو قاری صاحب تشریف لے آتے ہیں اور درسِ قرآن دیتے ہیں۔چند روز پہلے میرا نواسہ میرے پاس آیا اور پوچھا: ”نانا ابو! کیا آپ تاش کھیلیں گے، ہمارے ساتھ؟“ گزشتہ تین چار برسوں سے موسمِ گرما کی تعطیلات کے دوران وہ میرے ساتھ رّمی کھیلنے کے عادی ہیں کیونکہ تین گیمیں رّمی کی کھیل کر وہ کوئی نہ کوئی درسی کتاب لے آتے ہیں اور ایک ڈیڑھ گھنٹہ تک میں ان کو ’مفت ٹیوشن‘ پڑھاتا ہوں۔ اس بار بھی ایسا ہی ہوا۔ پانچویں کلاس کا نیا کورس پہلے دیکھا کیونکہ وہ یکساں قومی نصاب 2020ء کے مطابق تھا۔ البتہ چھٹی کلاس کا کورس اس سال وہی تھا جو لاہور گرائمر سکول میں ایک عرصے سے پڑھایا جا رہا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ یکساں قومی نصاب کا کورس برائے کلاس پنجم 500روپے کا ہے اور چھٹی کلاس کا وہ کورس جو سکول سے قیمتاً ایشو اور عنایت ہوتا ہے وہ 9000روپے کا ہے!

میں نے بیٹی (نواسی) سے سب سے پہلے اردو کی نصابی کتاب ہاتھ میں لے کر ورق گردانی شروع کی۔ کیا خوبصورت، رنگین اور جاذبِ نظر طباعت تھی! انگلش میڈیم کلاسوں کی کتابیں ریشمی (Glaze) کاغذ پر چھاپی جاتی ہیں شاید اس لئے ”18،20گنا زیادہ مہنگی“ ہوتی ہیں …… میں نے اس کتاب کو اول سے آخر تک بڑے غور سے نہ صرف دیکھا بلکہ ایک ایک جملہ پڑھا بھی۔ چونکہ یہ ایڈیشن ایک ”تجرباتی ایڈیشن“ ہے (جیسا کہ اس کے صفحہ نمبر2 پر لکھا ہوا ہے) اس لئے امید کی جاتی ہے کہ اگلا ”اصل ایڈیشن“ اس سے بہتر اور برتر ہوگا…… پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ کا سارا عملہ مبارک باد کا مستحق ہے۔ میں صرف ایک ”سہو“ کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانی چاہتا ہوں۔

کلاس پنجم کی اردو کی اس نصابی کتاب کے 160صفحات ہیں اور اس میں 23اسباق دیئے گئے ہیں۔ ان اسباق میں 8نظم کے اسباق میں اور 15نثر کے ہیں۔ نظم کے 8اسباق کے عنوان یہ ہیں: (1) حمد…… (2) نعت…… (3) ہوا چلی ……(4) ایک گائے اور بکری……(5) ہم پھول اک چمن کے ……(6) نیک بنو، نیکی پھیلاؤ…… (7) کہا اقبال نے ……(8) ٹوٹ بٹوٹ کے مرغے…… ان نظموں کے شعراء کے نام بالترتیب یہ ہیں: (1) غنی دہلوی ……(2) محمد شفیع الدین نیر……اسماعیل میرٹھی…… علامہ اقبال…… صہبا اختر …… مولانا حالی …… قیوم نظر …… صوفی تبسم

ان آٹھ شعراء میں سات تو کسی تعارف کے محتاج نہیں جبکہ ایک صاحب (محمد شفیع الدین نیر) میرے لئے بالکل نئے اور غیر معروف ہیں اور ان کے حصے میں جو ’نظم‘ آئی ہے، وہ نعت ہے۔ نعت ایک ایسی صنفِ سخن ہے کہ اس پر اردو کے تقریباً تمام اکابر شعراء نے طبع آزمائی کی ہے۔ کس کس کا نام لوں …… اگر حفیظ تائب ہی کی کوئی نعت شامل کر لی جاتی تو یہ سطور لکھنے کی ضرورت نہ پڑتی۔

میرے مطابق نیر صاحب کی اس نظم میں درج ذیل اسقام پائے جاتے ہیں:

1۔ روزمرہ اور محاورہ کی غلطی…… اس کا پہلا مصرع ہی کھٹکھتا ہے جو اس طرح ہے: اللہ نے اپنی رحمت سے اک چاند عرب میں چمکایا…… چاند، سورج، ستارے وغیرہ زمین کے مختلف حصوں ”پر“ چمکتے ہیں ”ان میں“ نہیں …… اس مصرع کو یوں ہونا چاہیے تھا: اللہ نے اپنی رحمت سے اک چاند عرب ’پر‘ چمکایا۔

2۔نعت کا تیسرا مصرع ہے: اس چاند کا نام محمدؐ ہے کتنا میٹھا، کیسا پیارا…… اس میں سقم یہ ہے کہ آنحضورؐ کے نام کو کسی ذائقے کے مماثل اسمائے صفت سے باندھنا بعض حالیہ مولوی حضرات نے شروع کیا ہے۔ کسی ٹی وی چینل نے کچھ عرصہ پہلے ایک نعت میں اسے استعمال کیا تھا اور کہا تھا: ”میٹھا میٹھا ہے میرے محمدؐ کا نام“…… اس پر اکثر سامعین نے اعتراض کیا تھا۔ چنانچہ بعد میں اس نعت کو کبھی کسی بھی چینل پر نہیں سنا گیا۔ کھٹا یا میٹھا کا لفظ ہندی زبان میں ذائقے کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ فارسی میں اسے ترش اور شیریں کہا جاتا ہے۔ اگر نامِ محمدؐ کو ’شیریں‘ کی صفت (Adjective) سے نسبت دی جاتی تو یہ شاید ایک حد تک قابلِ قبول ہوتا لیکن ’میٹھا‘ کا لفظ ایسا اسم صفت ہے جس کی جگہ اس کے ہم معنی کسی اور اسم صفت کو استعمال کیا جا سکتا ہے مثلاً

اس چاند کا نام محمدؐ ہے کتنا دلکش، کتنا پیارا

چاند کی صفات بیان کرتے ہوئے ’میٹھا‘ کا اسمِ صفت ناگوارِ خاطر معلوم ہوتا ہے۔

3۔ اس نعت کا تیسرا مصرع یہ لکھا گیا ہے: اس نام سے ہے دنیا روشن، اس نام سے ہے جگ اجیارا …… اس میں لفظ ”اجیارا“ کو ”روشن“ اور ”چمکدار“ کے معانی میں استعمال کیا گیا ہے۔ کتاب کے صفحہ 9پر مشکل الفاظ کے معانی میں پہلا ہی لفظ ’اجیارا‘ لکھا گیا ہے اور اس کے معانی کے خانے میں لفظ ’روشن‘ درج ہے۔ نیر صاحب کو شاید اشتباہ ہوا ہے کہ اس کے معانی ”روشن“ کے ہیں حالانکہ اس لفظ کا لغوی معنی روشن نہیں، روشنی ہے اور اس کا مترادف ’اجالا‘ ہے نہ کہ ’چمکدار‘…… اسی حساب سے اس مصرع کا سلیس اردو یہ ہوگا: اس نام سے ہے دنیا روشن، اس نام سے ہے جگ ’روشنی‘…… میرے خیال میں اس سے بہتر مصرع یوں موزوں کیا جا سکتا تھا: اس نام سے ہے دنیا روشن، اس نام سے ہے جگ مہ پارا۔

4۔ پانچویں شعر کا پہلا مصرع ہے: مسلم سا پیارا نام دیا اور دین ہمیں اسلام دیا…… سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کو ’مسلم‘ کا نام اللہ نے دیا یا اس کے رسولؐ نے؟ اور اسلام ہمیں اللہ نے دیا یا اس کے رسولؐ نے؟…… بادی النظر میں اس کا فاعل حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بنتی ہے جبکہ ’اسلام‘ کو دینے والا تو خدا ہے نہ کہ اس کا پیغمبرؐ…… بہتر ہوگا یہ مسلسل تین اشعار قارئین کے سامنے رکھ دوں:

مسلم سا پیارا نام دیا اور دین ہمیں اسلام دیا

ایمان کی بھی دولت بخشی، اللہ کا بھی پیغام دیا

فرمایا تم مسلم سارے آپس میں بھائی بھائی ہو

مل جل کے رہو، گھل مل کے رہو منظور جو اپنی بھلائی ہو

فرمایا دور کرو تکلیفیں تم آفت کے ماروں کی

معذوروں کی، مجبوروں کی، بیماروں کی، بے چاروں کی

ان تین اشعار میں دو بار لفظ ’مسلم‘ کی تکرار کی گئی ہے اور لفظ ’بھلائی‘ بھی چوتھے شعر کے دوسرے مصرعے میں استعمال کیا گیا ہے۔ کسی بھی نظم میں ایک لفظ کو مکرر استعمال کرنا طبعِ موزوں پر گراں گزرتا ہے اور اس سے بھی بڑھ کر حسنِ سماعت پر بھی بار معلوم ہوتا ہے۔

5۔ اسی طرح نعت کا آخری مصرع: ہو جائیں فدا اس نام پہ ہم، یہ نام ہی ایسا پیارا ہے…… لفظ ’پیارا‘ تیسرے مصرع میں بھی باندھا گیا ہے اور اس آخری مصرع میں بھی۔ اور لفظ ”نام“ تو نعت کے ان 8اشعار میں 6بار استعمال کیا گیا ہے۔ یقین نہ آئے تو یہ مصرعے دیکھ لیں:

اس چاند کا ’نام‘ محمد ہے، کتنا میٹھا، کتنا پیارا

اس ’نام‘ سے ہے دنیا روشن، اس ’نام‘ سے ہے جگ اجیارا

مسلم سا پیارا ’نام‘ دیا اور دین ہمیں اسلام دیا

ہو جائیں فدا اس ’نام‘ پہ ہم یہ ’نام‘ ہی ایسا پیارا ہے

6۔ ایک اور سقم بھی جو بُری طرح کھٹکتا ہے وہ شاعر کا تخلص ہے…… محمد شفیع الدین نیر نے اس نعت کے آخری شعر میں اپنا تخلص استعمال کرکے اپنی ذات کو نمایاں کرنے کی کوشش کی ہے۔ میرے خیال میں اس کی ضرورت نہیں تھی۔ کتاب کی باقی سات منظومات میں غنی دہلوی، اسماعیل میرٹھی، علامہ اقبال، صہبا اختر، الطاف حسین حالی، قیوم نظر اور صوفی تبسم میں سے کسی نے بھی اپنی ان نظموں میں اپنا تخلص استعمال نہیں کیا۔ نجانے نیر صاحب کو کیا پرابلم تھی کہ انہوں نے اس نعت میں اپنا تخلص استعمال کرنا ضروری خیال کیا۔

تعلیمی اور تدریسی اصطلاح میں منظومات کو تحسینی اسباق (Appreciational Lessons) کا نام دیا جاتا ہے۔ نظم پڑھاتے ہوئے معلم کا فریضہ ہے کہ وہ اس کے صوتی اثرات میں پوشیدہ موسیقی کی لے اور دھن کو اپنے طلبا کے اذہان میں اجاگر کرے۔ اور ان کو یہ بھی بتائے کہ قافیہ کیا ہوتا ہے، ردیف کس کا نام ہے۔ وزن اور ردہم کا مقام کیا ہے۔ یہ ایک عالمگیر اصول ہے اور دنیا کی تمام زبانوں کی شاعری میں صوت و صدا کی یہ کشش، دامنِ سماعت کھینچی ہے۔ غالب کا شعر ہے:

ساقی بہ جلوہ دشمنِ ایمان و آگہی

مطرب بہ نغمہ رہزنِ تمکین و ہوش ہے

پانچویں کلاس کے طلبا اور طالبات کی عمر ایسی ہوتی ہے کہ فنونِ لطیفہ کے احساسات اس کے حواسِ خمسہ پر دستک دینا شروع کر دیتے ہیں۔ دنیا کے سارے قاری، حفاظ، موسیقار اور گلوکار اسی عمر میں اس امر کا سراغ دینا شروع کر دیتے ہیں کہ ان میں نظم و نثر کی تفریق اور تحسین کا فطری ذوق موجود ہے یا نہیں۔ اردو، انگریزی، عربی، فارسی، ہندی، برج، بھاشا، پنجابی، سرائیکی، سندھی (بلکہ پشتو اور بلوچی بھی)اور دنیا کی دوسری زبانوں کی تدریس کرنے والے اساتذہ کا ایک فریضہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنی کلاس میں ایسے طلباء و طالبات کی جستجو کریں جن میں فنونِ لطیفہ کی کوئی رمق موجود ہو۔ یہ فریضہ اگرچہ بہت مشکل اور کٹھن ہے لیکن بڑے بڑے شعرا، گلوکار، سازندے، موسیقار اور فنکار مادرزاد نہیں ہوتے۔ ان میں فن کے ’جراثیم‘ ضرور پائے جاتے ہیں لیکن ان کی تلاش اور بالخصوص ”پرورش“ کے لئے استادانِ فن کی ضرورت ناگزیر ہے۔ مجھے یاد ہے دسویں کلاس میں ہماری انگریزی کی نصابی کتاب میں ولیم ورڈز ورتھ کی ایک نظم ”کنول کے پھول“ (Dafodils)بھی تھی۔ کلاس ٹیچر نے پورے دو دن اس نظم کی قرات کروائی تھی اور تیسرے دن ان کے معانی کی طرف آئے تھے۔ ان کا قد بہت چھوٹا تھا۔ اس لئے کلاس روم میں میز پر کھڑے ہو کر انہوں نے نظم کا آخری بند لہک لہک اور ناچ ناچ کر سنایا تھا۔

For oft when on my couch I lie

In Vacant or in pensive mood

They flash upon that inward eye

which is the bliss of solitude

And then my heart with pleasure fills

And dances with the dafodils.

آخری مصرعے پر تو انہوں نے میز کو شائد پاؤں کا طبلہ سمجھ لیا تھا۔یہ نظم کلاس کے 25کے 25 طلبا کو زبانی یاد ہو گئی تھی اور اب تک یاد ہے۔

میری گزارش ہے کہ نیر صاحب کی اس نعت کو اگلے ایڈیشن میں کسی اور نعت سے تبدیل کر دیا جائے۔جیسا کہ پہلے عرض کر چکا ہوں، اردو شاعری میں نعتوں کے مجموعے اَن گنت ہیں اور ایک سے ایک بڑھ کر دامنِ گوش کھینچتا اور دل میں اترتا ہے!