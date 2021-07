آئی سی سی نے ٹی 20 کی باؤلنگ رینکنگ جاری کر دی 

دبئی ( ڈیلی پاکستان آن لائن ) آئی سی سی نے ٹی 20 باؤلنگ کی رینکنگ جاری کر دی ، ساؤتھ افریقہ کے تبریز شمسی کی پہلی پوزیشن برقرار ہے ۔

آئی سی سی کی جاری کردہ تازہ رینکنگ کے مطابق افغانستان کے راشد خان دوسری ، نیوزی لینڈ کے عادل راشد کی تیسری ، سری لنکا کے واننڈو دی سلوا کی چوتھی ، افغانستان کے مجیب الرحمان کی پانچویں پوزیشن ہے ۔

Fabian Allen breaks into the top 10 of the @MRFWorldwide ICC T20I Player Rankings for bowling ????

He has jumped up 16 spots!

Full rankings ➡️ https://t.co/H7CnAiw0YT pic.twitter.com/DxgQzoUs1Z