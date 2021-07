گلوکار جسٹن بیبر کی اپنی بیوی پر چلانے کی ویڈیو سامنے آنے پر ہنگامہ برپا ہوگیا

لاس اینجلس(مانیٹرنگ ڈیسک) کینیڈین گلوکار جسٹن بیبر نے انتہائی کم عمری میں عالمی سطح پر بے مثال شہرت پائی۔گزشتہ روز ان کی اپنی بیوی پر مبینہ طور پر چیخنے چلانے کی ایسی ویڈیو منظرعام پر آئی کہ سوشل میڈیا پر تہلکہ مچ گیا۔

میل آن لائن کے مطابق 26سالہ جسٹن نے گزشتہ روز لاس اینجلس کے ایکس ایس نائٹ کلب میں پرفارم کیا تھا۔ یہ ویڈیو اسی جگہ بنائی گئی تھی۔ جسٹن اپنی اہلیہ کے ہمراہ کیسینو سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ دیگر کئی سلیبرٹیز بھی گزر رہی ہوتی ہیں۔اس دوران جسٹن دونوں ہاتھ اوپر کرکے اپنی اہلیہ ہیلے کی طرف دیکھتے ہوئے چلاتے ہیں۔

Justin and Hailey Bieber spotted out in Las Vegas (July 9) pic.twitter.com/BAtpwhBxxZ