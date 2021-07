" کہوٹہ سے گزرتے ہوئے اچانک یہ کراؤڈ آگیا" مریم نواز کے دعویٰ کی ایسی "حقیقت" سامنے آگئی کہ آپ کی ہنسی نہ رکے

راولپنڈی (ڈیلی پاکستان آن لائن) سیاستدان عوام سے اپنا قریبی رشتہ ظاہر کرنے کیلئے بعض اوقات لوگوں میں گھل مل جاتے ہیں۔ بعض سیاستدانوں کو دیکھ کر سرِ راہ عوام اکٹھے ہوجا تے ہیں۔ اگر یہ قدرتی انداز میں ہو تو سیاستدان کیلئے بہت بہتر ہوتا ہے لیکن اگر کسی پہلے سے طے شدہ عوامی اجتماعی کو اچانک عوام کا اکٹھا ہونا قرار دیا جائے تو پھر بعد میں جب حقیقت سامنے آتی ہے تو اس کا دفاع کرنا مشکل ہوجاتا ہے۔ ایسا ہی کچھ مسلم لیگ ن کی نائب صدر مریم نواز کے ساتھ بھی ہوا۔

وہ گزشتہ روز راولپنڈی سے آزاد کشمیر الیکشن کی انتخابی مہم کے سلسلے میں کوٹلی گئیں جس کے راستے میں کہوٹہ کے مقام پر عوام کی جانب سے ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ مریم نواز نے دعویٰ کیا کہ یہ لوگ اچانک ان کی آمد پر جمع ہوئے ہیں جنہیں دیکھ کر انہیں خوشگوار حیرت ہوئی ہے۔

Totally unplanned and spontaneous, caught me by a very pleasant surprise. We were crossing Kahuta on our way to Kotli, AJK when I chanced upon this. Indebted to you for your unprecedented love ❤️???????? pic.twitter.com/Yvt6YIdeDG