ارسطو کی تصنیفات، منطق پر لکھی گئی کتابیں بازنطینی عہد میں یکجا کی گئیں ارسطو کی تصنیفات، منطق پر لکھی گئی کتابیں بازنطینی عہد میں یکجا کی گئیں

تحریر: ملک اشفاق

قسط: 8

ارسطو اپنے علم اور تجربہ کی بنا ءپر مختلف علوم کا عالم، محقق اور سائنس دان تھا۔ اس نے اپنی ساری زندگی حصولِ علم، مشاہدات، تحقیق اور فطری علوم کے مطالعہ میں گزاری۔ ارسطو کے علم کا کمال یہ ہے کہ اس نے مختلف علوم کی بنیادی اصطلاحات وضع کیں اور یہ اصطلاحات آج بھی فلسفے، سائنس اور سماجی علوم کے حوالے سے رائج ہیں۔ ارسطو نے اپنی تحریروں کے ذریعے اخلاقیات، سماجی علوم، سائنس، فلسفے اور دیگر علوم پر سیر حاصل بحث کی۔

ارسطو کی تصنیفات کو صدیوں سے مشرق اور مغرب کی یونیورسٹیوں میں پڑھایا جا رہا ہے۔ فطری علوم اور سائنس پر اس کا کام آج بھی ارتقائی حوالے سے بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اس نے اپنے نظریات کی بنیاد فطری اصولوں پر رکھی۔ اگرچہ ارسطو کی کئی تصنیفات مکمل طور پر ہم تک نہیں پہنچیں لیکن کچھ قدیم مؤرخین کا خیال ہے کہ ارسطو نے مختلف موضوعات پر 400کے قریب کتابیں اور مقالے تحریر کئے۔ دوسری صدی کا ایک مورخ بطلیموس کا کہنا ہے کہ ارسطو کی تصانیف کی تعداد ایک ہزار کے قریب ہے۔ لیکن ہمارے پاس ارسطو کی مندرجہ ذیل تصنیفات پہنچی ہیں۔

1- Organon

2- Physics

3- On the Heavens

4- History of Animals

5- On the Parts of Animals

6- On the Soul

7- Politics

8- Nichomachean Ethics.

9- Degeneration at Corruption

10- Rhetoric

11- Poetics

ارسطو کی منطق پر لکھی گئی کتابیں بازنطینی عہد میں یکجا کی گئیں اور اس مجموعہ کا نام Organon رکھا گیا۔ اس مجموعہ کے حصوں میں مقولات(Categories)، تعبیر(On Interpretation) اولی اور آخری تجلیات(Prior and Posterior Anlytic) اور موضوعات(Topics) آج بھی بڑی اہمیت کے حامل ہیں جو مدرسی فلسفہ، سائنسی اصلاحات متعین کرنے، استدلالی طریقے دریافت کرنے اور ذہنی پختگی حاصل کرنے کی بنیاد تسلیم کئے جاتے ہیں۔ ان تصانیف کے علاوہ ارسطو نے طبیعات پر 8، موسمیات پر4، جانوروں کے ارتقاءاور ان کی ابتداءپر پانچ پانچ، روحوں پر چند، نکومیکین اخلاقیات (Nichomavchean Ethics) پر 10، سیاسیات پر8، فصاحت و بلاغت (Rhetorics) پر تین اور فنِ شاعری پر 3 کتابیں تحریر کیں۔ ان کے علاوہ اس کا بہت زیادہ تحقیقی اور تخلیقی کام دستبردِ زمانہ کی نذر ہوا لیکن ارسطو کو جن دو تصانیف نے بامِ عروج تک پہنچایا وہ اخلاقیات (Ethics) اور سیاسیات (Politics) ہیں۔

سٹرالو اور پوٹارک نے تھیو فراسٹس جو ارسطو کے بعد اکیڈیمی کا سربراہ بنا اور 85سال کی عمر میں 286 ق م میں فوت ہوا کے حوالے سے لکھا ہے کہ تھیوفراسٹس کی وفات پر اس کی اور ارسطو کی تصانیف قیلیوس کے مقام پر ایک تہہ خانہ میں چھپا دی گئی تھیں۔ بعدازاں سلاکے زمانے میں اپلیکون نے ان کو دریافت کیا اور رومالے گیا جہاں ٹارانیو اور اندرونیکوس نے انہیں دوبارہ شائع کیا اور ارسطو کی تمام کتابیں اندرونیکوس کے دور تک زیر استعمال رہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ارسطو کی کتب کو مجموعہ کی شکل دینے اور دوبارہ اشاعت کے وقت کچھ اضافہ کیا گیا ہے جیسا کہ طبیعات کے 8 حصوں میں سے ساتواں حصہ اگرچہ ارسطو کے خاکے سے تیار کردہ ہے لیکن یہ بعد میں اضافہ شدہ معلوم ہوتا ہے۔ اس طرح حیاتیات پر جامع رسالے ”حیوانات کا حال“ 10 کتابوں میں ہے جن میں ایک بھی اصلی معلوم نہیں ہوتی۔ نباتات پر لکھی گئی کتاب بھی اصلی نہیں ہے۔ مابعد الطبیعات کا مجموعہ ارسطو کی وفات کے بعد مدون ہوا اور اس میں وہ تمام تحریریں یکجا کر دی گئیں جن کو ارسطو نے ”فلسفہ اولین“ کا نام دے رکھا تھا۔ اندرونیکوس کے مجموعے میں یہ حصہ طبیعات کے بعد رکھا گیا اور اسی باعث اس کا نام مابعد الطبیعات رکھا گیا۔ اس میں دوسرا اور گیارھواں حصہ اضافہ شدہ معلوم ہوتا ہے۔ اخلاقیات پر اس کی تصنیف Nicomachean Ethics) ( دس حصوں اور سیاسیات (Politics) آٹھ حصوں پر مشتمل ہے۔ اخلاقیات پریوڈیموس کی نظرثانی ہے۔ اس میں سے صرف پہلا، تیسرا اور چھٹا حصہ محفوظ ہے۔ حسنات اور ستیات پر لکھا گیا چھوٹا رسالہ بعد کے زمانہ انتخابیت کا ہے۔ علم الاقتصاد کا پہلا حصہ جس کو فلوڈیموس اور تھیوفراسٹس کی جانب منسوب کیا گیا ہے یقینا ارسطو کا نہیں ہے اور دوسرا حصہ بہت بعد کا ہے۔ خطابت پر لکھی گئی 3 کتابوں میں سے تیسری کتاب ارسطو کی معلوم نہیں ہوتی۔ Poetics شاعری پر ہے جو موجودہ شکل میں ارسطو کی تصنیف کا ایک جزو ہے۔ ارسطو کے نزدیک خطابت (Rhetoric) کا مقام عملی شاعرانہ علوم کے بین بین ہے۔ وہ خطابت کو ایک فنِ لطیف کے ساتھ ساتھ منطق، سیاسیات اور اخلاقیات کا جزو بھی سمجھتا ہے۔ ارسطو نے کتابِ خطابت میں پہلا اور دوسرا حصہ صرف نظریہ دلیل خطابی کے لیے وقف کر رکھا ہے۔ ارسطو نے فنون لطیفہ میں سے فقط شاعری پر الگ کتاب لکھی ہے لیکن اس کتاب میں بھی تصورِ جمال کی غیر معین صورت پائی جاتی ہے۔ ارسطو کے نزدیک فنِ لطیف اشیاءکی باطنی فطرت کی نقل ہے اور یہ فن واقعات کو ماہیتِ اشیاءکے مطابق بیان کرتا ہے۔ اس کے خیال میںصنعت، فن، قوانین کلیہ کے نمونے ہوتے ہیں۔ اس کے نزدیک شاعری بہ نسبت تاریخ کے زیادہ شریف فن ہے۔ وہ اسے فلسفے سے قریب تر سمجھتا ہے۔

ارسطو کے نزدیک موسیقی سے لذت اندوزی، تربیتِ اخلاق، تفریح اور تزکیہ جذبات جیسے چار کام لیے جا سکتے ہیں۔ یہ فنِ لطیف تاثرات کو ایک معین قانون کے تحت لاتا ہے اور اس وقت انسان اس حقیقت کو محسوس کرتا ہے جو ہر انسان میں مشترک ہے۔

ارسطو کے نزدیک دینیات ایک تحریری توحید ہے جس کے نظامِ کائنات میں کوئی مداخلت نہیں کرتا۔ فطرت ایک الٰہی چیز ہے اور حصول مقاصد کی ایک تنظیم ہے۔ روحِ انسانی الٰہی ہے۔ خدا عالم ربط و نظم اور اس کی حرکت کا مصدر ہے۔ وہ اپنی قوم کے مذہب کو صرف اس حد تک صحیح سمجھتا تھا کہ وہ ایک خدا پر عقیدہ رکھتی ہے اور انجم و افلاک کی الٰہی فطرت کی قائل ہے۔

ارسطو کی تصانیف کا سریانی زبان میں ترجمہ پانچویں صدی عیسوی میں نسطوری عیسائیوں نے کیا۔ اس کی منطق پر لکھی گئی کتابوں کا ترجمہ بوتھیوس(570-525 عیسوی) نے کیا۔ تیرہویں صدی عیسوی میں ان کتابوں کے عربی تراجم ہوئے۔1215ءمیں پیرس میں پاپائے روم کے نمائندے نے ارسطو کی تصانیف پر لیکچر دینا منع کر دیا۔1231ءمیں گری گوری نہم نے ان تصانیف کی تہذیب وتقیع کے لیے باقاعدہ ایک ٹیم تشکیل دی۔1235ءمیں ان کتب کا لاطینی زبان میں ترجمہ ہوا۔1360ءمیں ہر عیسائی مدرسے میں ان تصانیف کی تعلیم لازمی قرار دی گئی اور مذہبی جماعتیں ان لوگوں کو سزا کا مستوجب قرار دیتی تھیں جو ارسطو کے خیالات سے اختلاف رکھتے تھے۔

ارسطو کا کا پہلا امتیاز یہ ہے کہ اس نے متقدمین کی مدد کے بغیر ایک نئے علم منطق کو مدون کیا جوکہ ہر علم کا اسلوب ہے۔ اس علم سے انسان صحیح فکر کا فن اور اسلوب سیکھتا ہے اور سنجیدہ مباحث میں ہر اہم اصطلاح کو بڑی سختی سے پرکھا اور جانچا جاتا ہے۔ (جاری ہے )

نوٹ :یہ کتاب ” بک ہوم “ نے شائع کی ہے ، جملہ حقوق محفوظ ہیں (ادارے کا مصنف کی آراءسے متفق ہونا ضروری نہیں )۔