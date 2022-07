آئی ایم ایف پاکستان کو کتنی رقم فراہم کرنے جا رہا ہے ، مفتاح اسماعیل نے واضح کر دیا

واشنگٹن(ڈیلی پاکستان آن لائن )وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا کہنا ہے کہ عالمی مالیاتی فنڈ (آئی ایم ایف)کیساتھ ساتویں اور آٹھویں جائزے کے معاملات طے پا گئے ہیں ،معاہدے کے تحت ایک ارب 17 کروڑ ڈالر پاکستان کو فراہم کیے جائیں گے ۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا کہنا تھا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ طے کرنے کے لیے کاوشوں پر وزیراعظم، ساتھی وزراء، سیکرٹریز اور فنانس ڈویژن کا شکریہ ادا کرتا ہوں ۔

Pakistan and IMF have reached an agreement. We will soon receive $1.17b as the combined 7th & 8th tranche. I want to thank the PM, my fellow ministers, secretaries and especially the finance division for their help and efforts in obtaining this agreement. https://t.co/376sCHLc1Y