سپریم کورٹ کے فیصلے نے عمران خان کا جھوٹ بے نقاب کردیا، شہباز شریف

اسلام آباد: (دنیا نیوز) وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ تحریک عدم اعتماد سے متعلق سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے نے عمران خان کا جھوٹ بے نقاب کردیا ہے ۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر پیغام میں وزیراعظم شہباز شریف نے تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے پر اپنے ردعمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ معزز سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے نے عمران خان کے جھوٹ اور پروپیگنڈے کو بے نقاب کر دیا ہے۔

Honourable Supreme Court's detailed judgement on Vote of No Confidence exposes the lies & propaganda indulged in by Imran Khan & Co. Utterly shameful how IK tried to undermine the Constitution & manufactured the lie of "regime change". The judgement is a must read for everyone.