کشمیر پریمئیر لیگ، پاکستان کے سابق فاسٹ بولر محمد عامر روالاکوٹ کے آئیکون پلئیر منتخب

مظفر آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن ) کشمیر پریمئیر لیگ میں پاکستان کے سابق فاسٹ بولر محمد عامر روالاکوٹ ٹیم کے آئیکون پلئیر منتخب ہو گئے ہیں ۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر روالا کوٹ ہاکس نے پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ انتظار ختم ہوا ، پاکستان کے بائیں ہاتھ کے تیز گیند باز محمد عامر ہمارے آئیکون پلیئر ہیں ۔

The wait is OVER..!! Here to announce our ICON HAWK PLAYER...????

A left-arm pace bowler Muhammad Amir is Our ICON hawk...