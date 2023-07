آئمہ بیگ کے نئے گانے "فنکاری" کی سوشل میڈیا پر دھوم

ممبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان کی نامور گلوکارہ آئمہ بیگ کا نیا گانا "فنکاری" نے ریلیز ہوتے ہیں سوشل میڈیا پر دھوم مچا دی۔

تفصیلا ت کے مطابق "فنکاری" میں تنہائی اور خواہشات کے تھیم کو اجاگر کیا گیا ہے اور وہ ٹویٹر میں پر ٹرینڈ کررہا ہے، مداح اسے بہت زیادہ پسند کررہے ہیں۔ مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر صارفین آئمہ بیگ کی مسحور کن آواز، گانے کے بول اور دلفریب مناظر کو دل کھول کر خراج تحسین پیش کررہے ہیں۔آئمہ بیگ کا گانا ریلیز ہوتے ہیں ٹویٹر میں موضوع بحث بن گیا اور گلوکارہ کی صلاحیت اور مہارت کو بڑے پیمانے پر ڈسکس کیا جارہا ہے۔

Unique style charming voice and good poetry with amazing composition you will get this new songs of Aima Baig #Funkari pic.twitter.com/SMMynd6SgZ