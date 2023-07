آئی ایم ایف کے پاکستان کیساتھ معاہدے پر امریکی وزیر خارجہ کا بیان آگیا

واشنگٹن (ویب ڈیسک) پاکستان اور عالمی مالیاتی فنڈ (آئی ایم ایف) کے درمیان ہونے والے معاہدے پر امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کا بیان بھی سامنے آگیا اور کہا کہ مشکل وقت میں پاکستانی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔

وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے سوشل میڈیا پیغام میں لکھا کہ پاکستان کے لیے آئی ایم ایف پروگرام کی منظوری کا خیر مقدم کرتے ہیں، خواہش ہے پائیدار معاشی بحالی اور میکرو اکنامک ریفارمز کے لیے پاکستان آئی ایم ایف کے ساتھ کام جاری رکھے۔

We stand by the Pakistani people during these hard times and welcome the International Monetary Fund's approval of a program to support Pakistan. We urge Pakistan to continue working with @IMFNews toward macroeconomic reforms and sustainable economic recovery.