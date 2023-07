امام الحق بھی بڑی غیر ملکی لیگ کا حصہ بن گئے

کولمبو (ڈیلی پاکستان آن لائن)قومی کرکٹ ٹیم کے بیٹر امام الحق کا بھی لنکن پریمئیر لیگ (ایل پی ایل) میں معاہدہ طے پاگیا۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق کولمبو سٹرائیکرز کے کپتان بابراعظم نے امام الحق کو خوش آمدید کرتے ہوئے کہا کہ انکی موجودگی سے ٹیم مستحکم ہوگی، ہماری ٹیم کے نوجوانوں کو بھی امام سے سیکھنے کا موقع ملے گا۔کولمبو سٹرائیکرز کے ہیڈ کوچ سائمن ہیلموٹ نے ورچوئل پریس کانفرنس سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ بابراعظم کے ساتھ کام کرنے کیلئے پرجوش ہیں اور ان کے پاس ایک مستحکم سکواڈ ہے۔لنکا پریمئیر لیگ کی فرنچائز میں بابراعظم، امام الحق کے علاوہ نسیم شاہ، وہاب ریاض، افتخار احمد اور محمد نواز کو کولمبو سٹرائیکرز کے سکواڈ میں شامل ہیں۔کولمبو سٹرائیکرز نے نیلامی سے قبل بابر اور نسیم کو پہلے سے سائن کیا تھا جبکہ افتخار احمد، وہاب ریاض اور محمد نواز کو بالترتیب 50,000 ڈالر، 40,000 ڈالر اور 30,000 ڈالر میں ڈرافٹ میں پِک کیا تھا۔واضح رہے کہ ٹورنامنٹ 30 جولائی سے 22 اگست 2023 تک منعقد ہوگا۔

With over 2000 runs in his T20 Career at an average of 32 and strike rate of 120+, the elegant left-hand batter, Imam-ul-Haq will be in action for Colombo Strikers in the LPL ????… pic.twitter.com/bzASk01pU1