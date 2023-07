ایمرجنگ ایشیا ءکپ: شاہنواز دھانی نے نیپال کیخلاف اچھی گیند بازی کا راز بتادیا

کولمبو(ڈیلی پاکستان آن لائن)فاسٹ باﺅلر شاہنواز دھانی نے کہا ہے کہ ایمرجنگ ایشیا ءکپ میں آج پہلا میچ جیت کر کافی اچھا محسوس کر رہا ہوں۔

کولمبو میں دفاعی چیمپئن پاکستان شاہینز نے اپنے پہلے ہی میچ میں نیپال کو 4 وکٹ سے شکست دی اور ایونٹ میں فاتحانہ آغاز کیا۔ٹیم کی کامیابی میں تیز گیند باز شاہنواز دھانی نے نمایاں کردار نبھایا، انہوں نے 10 اوورز میں 38 رنز کے عوض 5 وکٹیں حاصل کیں۔انہیں میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا، اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ وکٹ پر شروع میں بال تیز نہیں نکل رہا تھا، اس لیے مختلف لائن اور لینتھ پر باﺅلنگ کی، جس کی وجہ سے کامیابی ملی۔

شاہنواز دھانی نے مزید کہا کہ میرا زمبابوے کا ٹور بھی اچھا رہا تھا، بس ٹارگٹ یہی ہے یہاں اچھا پرفارم کروں اور ٹیم کو ٹورنامنٹ جیتنے میں مدد دوں۔

.@ShahnawazDahani reflects on his five-wicket haul against Nepal in Pakistan Shaheens' victory.#BackTheBoysInGreen pic.twitter.com/hAYM8ueRbB