اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن)معروف گلوکار اور اداکارعلی ظفر نے گاتے ہوئے فائرنگ کرنیوالے گلوکار کی ویڈیو اپنے ٹوئٹر اکاؤنٹ پر شیئر کردی

علی ظفر نے روایتی گانا گانے والے ایک مقامی گلوکار کے گانے کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے مداحوں کو چیلنج بھی کردیا۔

سماجی ویب سائٹ ٹوئٹر پر علی ظفر نے ایک ویڈیو شیئر کی ہے جس میں گلوکار کو گانا گاتے فائرنگ کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔

علی ظفر نے ویڈیو کے کیپش میں لکھا کہ ’ہمت ہے تو گلوکار کو ٹیگ کریں اور گانے کے انداز پر تنقید کرکے دکھائیں۔

گلوکار کی جانب سے ویڈیو شیئر کرنے کے بعد مداحوں کی جانب سے دلچسپ تبصروں کا سلسلہ جاری ہے۔

Dare you to tag him and criticise his singing. pic.twitter.com/eJ9cHJNwgC