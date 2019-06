شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان صدر پیوٹن کے ساتھ بیٹھے کیا کرتے رہے؟ دیکھ کر پاکستانی خوش ہوجائیں

بشکیک (ڈیلی پاکستان آن لائن) وزیر اعظم عمران خان شنگھائی تعاون تنظیم کے 2 روزہ اجلاس کے بعد وطن واپس پہنچ چکے ہیں، اجلاس کے دوران ان کا روسی صدر پیوٹن کے ساتھ دوستانہ رویہ سفارتی سطح پر زیر بحث رہا۔

وزیرا عظم عمران خان نے شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں قومی لباس شلوار قمیض زیب تن کرکے رکھا جس کے باعث سوشل میڈیا پر انہیں خوب سراہا جارہا ہے۔

Prime Minister of Pakistan Imran Khan at 19th Meeting of the Council of the Heads of State of the Shanghai Cooperation Organization in Bishkek Kyrgyzstan.#PrimeMinisterImranKhan #SCOSummit pic.twitter.com/vHi1g3yAY5