کے پی کے حکومت نے بلی کا فلٹر لگا کر پریس کانفرنس لائیو سٹریم کردی ،پاکستانی ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئے

پشاور (ڈیلی پاکستان آن لائن )خیبر پختونخواہ حکومت نے صوبائی وزیر اطلاعات شوکت یوسفزئی کی پریس کانفرنس سوشل میڈ یا پر بلی کا فلٹر لگا کر لائیو نشر کردی جس کے بعد سوشل میڈ یا پر تہلکہ برپا ہو گیا ۔

تفصیل کے مطابق خیبر پختونخواہ کے وزیر اطلاعات شوکت یوسفزئی پریس کانفرنس کر رہے تھے جسے صوبائی حکومت نے فیس بک پر لائیو نشر کیا لیکن اس دوران سوشل میڈیا ٹیم اہلکار فیس بک کی لائیو سٹریمنگ کے دوران ’کیٹ فلٹر‘ہٹانا بھول گئے اور پھر لائیو سٹریم میں شوکت یوسفزئی اور محکمہ اطلاعات کے افسر کے سر پر بلی کے مارکس لہراتے رہے ۔پریس کانفرنس کے دوران یہ منظر دیکھ کر سوشل میڈ یا صارفین حیران پریشان رہ گئے اور اس حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا ۔نجی نیوز چینل ہم نیوز کے مطابق سوشل میڈ یا انچارج نے غفلت کے مرتکب اہلکاروں کو معطل کردیا ۔اینکر پرسن منصور علی خان نے بھی اس پریس کانفرنس کی تصویر شیئر کرتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا کے پی کے حکومت کی سوشل میڈ یا ٹیم کے مطابق اب کابینہ میں بلی بھی ہے ۔

فرہاد آفریدی نے کہا

نبی جان اورکزئی نے کہا

KPs Official Social media team forgot to turn off filter in a live streaming on FB, meanwhile in a press conference, KPs Info Minister appears be like Cat ???? ???? @SAYousafzaiPTI pic.twitter.com/j1feqMvZos — Nabi Jan Orakzai (@NabiJanOrakzai) June 14, 2019

ارسلان ملک نے کہا

سلمان انور حبیب نے کہا

اظہر خان نے کہا

Apparently a social media team member kept the cat filter on while live-streaming the press conference of KP minister and this is what appeared on the screen of thousands of viewers. pic.twitter.com/yyl5avXCqi — azhar khan (@azharkhn4) June 14, 2019

