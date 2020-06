امریکہ میں پولیس کے ہاتھوں ایک اور سیاہ فام کی ہلاکت، اس کے بعد پولیس چیف نے کیا کیا؟

اٹلانٹا(ڈیلی پاکستان آن لائن) امریکی ریاست جارجیا کے دارلحکومت اٹلانٹا میں پولیس کے ہاتھوں ایک اور سیاہ فام شہری ہلاک ہوگیا۔ فاکس نیوز کے مطابق ایک شہری کے بارے میں پولیس کو درخواسست دی گی تھی کہ وہ ایک ریسٹورنٹ کے ڈرائیو تھرو راستے پر موجود گاڑی میں سو رہا ہے جس پر پولیس آفیسر وہاں گیا اور اسے گرفتار کرنے کی کوشش کی۔

سیاہ فام شہری نے گرفتاری کی مزاحمت کی اور پولیس کے مطابق وہ آفیسر کا ٹیزر چھین کر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کررہا تھا کہ پولیس آفیسر نے اسے گولی مار کرہلاک کردیا۔

رپورٹ کے مطابق پولیس کے اس اقدام نے سیاہ فام شہریوں کے خلاف ہونے والے مظاہروں میں مزید شدت ڈال دی ہے۔ مقتول کا نام ریشرڈ بروکس بتایا جاتا ہے۔

اس واقعے پر اٹلانٹا کی پولیس چیف ایریکا شیلڈز نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ میئر اٹلانٹا کیشا لینس باٹمز کے مطابق خاتون پولیس چیف نے اپنا استعفیٰ انہیں بھجوادیا ہے اور استعفیٰ دینے کا فیصلہ ان کا اپنا تھا۔

Mayor @KeishaBottoms addresses the shooting of Rayshard Brooks and announces the Atlanta Police Chief has stepped down. Watch her full speech below. pic.twitter.com/nDVj8Z8aQF