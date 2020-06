کورونا وائرس ، نسل پرستی، امریکی صدر کے لیے اب تک کی سب سے بری خبرآگئی

واشنگٹن(ڈیلی پاکستان آن لائن) کورونا وائرس سے نمٹنے کے طریقہ کار، معاشی مسائل اور سیاہ فام شہری کی ہلاکت امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دوبارہ صدر بننے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹیں بنتی نظر آرہی ہیں۔

امریکی صدر کے حامی میڈیا پر ان سے متعلق کی گئے ایک سروے کی رپورٹ امریکی صدر کے لیے شاید اب تک کی سب سے بری خبر ہے۔ وال سٹریٹ جنرل اور سی این بی سی کی جانب سے کیے گئے سروے میں انکشاف ہوا ہے کہ امریکی صدر کی مقبولیت میں تیزی کے ساتھ کمی ہوئی ہے اور اس وقت امریکا بھر کے 53 فیصد افراد نے ان کی کارکردگی کو مایوس کن قرار دیا ہے جبکہ 53 فیصد میں سے 47 فیصد نے شدید مایوس کن قرار دیا۔

سروے رپورٹ کے مطابق اس وقت امریکی صدر کی مقبولیت 42 فیصد رہ گئی ہے جبکہ ان کے حریف ڈیموکریٹک امیدوار جوبائیڈن کی مقبولیت ان سے 7پوائنٹس زیادہ ہے یعنی عوام میں ان کی اس وقت مقبولیت 49فیصد ہے۔

