'بھارت 'توسیع پسندانہ قوم کی طرح برتاؤ' کرنے کے بجائے۔۔۔'' شاہ محمود قریشی بھی چپ نہ رہے

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن) تمام ہمسائیہ ممالک کے ساتھ تنازعات پیدا کرنے والے بھارت کو وزیرخارجہ شاہ محمود قریشی نے آئینہ دکھا دیا، شاہ محمود کہتے ہیں کہ 'بھارت 'توسیع پسندانہ قوم کی طرح برتاؤ' کرنے کے بجائے داخلی معاملات پر توجہ دے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر دیئے گئے اپنے بیان میں شاہ محمود قریشی نے کہا کہ مود ی حکومت اور ''پڑوسی پہلے''کی پالیسی بھارت کو یہ احساس دلائے گی کہ انڈیا کو ہمسایوں سے زیادہ اس کی اپنی پالیسیوں ، ناکامیوں اور شدت پسندی سے خطرہ ہے۔

اپنے دوسرے ٹویٹ میں وزیرخارجہ نے کہا سرحدی تنازع کو بڑھکانے پر بھارت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی موجودہ حکومت کو توسیع پسندی کے بجائے بھارت کے غریب، نچلے طبقے اور اقلیتوں کی بہتر خدمت کرنے پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔

Perhaps with necessary introspection, the current Indian government would be less focussed on igniting border disputes with every neighbour, behaving like an expansionist nation, and more focused on serving the poor, downtrodden and minorities of India better. https://t.co/E90ErNcg7S

خیال رہے کہ وزیرخارجہ شاہ محمود قریشی کے ٹوئٹس وزیراعظم عمران خان کی اس پیشکش کے بعد سامنے آئے جس میں انہوں نے ضرورت مند گھرانوں کو نقد رقم کی منتقلی کے پروگرام کے سلسلے میں بھارت کو معاونت فراہن کرنے کا کہا تھا۔

عمران خان نے ٹوئٹ کے ذریعے کہا تھا کہ 'ہماری حکومت نے 9 ہفتوں کے دوران ایک کروڑ خاندانوں کو کورونا وائرس سے پیدا ہونے والی صورت حال میں احساس کیش پروگرام کے ذریعے 120 ارب روپے کی نقد رقم شفاف طریقے سے فراہم کی ہے، جبکہ ہمارے اس پروگرام کو بین الاقوامی طو رپر سراہا گیا۔'

وزیر اعظم نے پیش کش کی تھی کہ وہ اس طرح کے پروگرام کے لیے بھارت کو مدد اور معاونت فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔

Acc to this report, 34% of households across India will not be able to survive for more than a week without add assistance. I am ready to offer help & share our successful cash transfer prog, lauded internationally for its reach & transparency, with India.https://t.co/CcvUf6wERM