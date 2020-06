”وہ مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا اور میں بھی ۔۔۔“بھارتی اداکار سوشانت سنگھ کی ہلاکت پر شاہ رخ خان بھی غمزدہ

ممبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن )بھارتی اداکارہ سوشانت سنگھ کی موت پر شاہ رخ خان بھی غمزدہ ہوگئے۔مائیکر و بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر انہوں نے کہا کہ وہ مجھ سے بہت پیار کرتا تھا اور میں بھی اسے بہت یاد کروں گا ۔کنگ خان نے کہا کہ سوشانت سنگھ کی طاقت ،جوش اور ا س کی مسکراہٹ ہمیشہ یاد آئے گی ،یہ واقعہ بہت افسوسناک اور ہلا دینے والا ہے ۔

He loved me so much...I will miss him so much. His energy, enthusiasm and his full happy smile. May Allah bless his soul and my condolences to his near and dear ones. This is extremely sad....and so shocking!! pic.twitter.com/skIhYEQxeO