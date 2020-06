کراچی میں نجی ہسپتال نے کورونا کے مریض سے دس دن کے کتنے پیسے لیے؟فخر عالم نے بل کی تصویر شیئر کردی

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن ) معروف میزبان اور گلوکار فخر عالم کورونا کے مریضوں سے زائد پیسے وصول کرنے پر نجی ہسپتالوں پر بھڑک اٹھے ۔مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر فخرعالم نے ایک نجی ہسپتال کے مریض کے بِل کی تصویریں شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ وہ مریض کے صرف دس روز کا بل دیکھ کر حیرت زدہ ہیں ،کراچی کے نجی ہسپتال نے دس دن کے علاج کا بل 17 لاکھ روپے بنادیا۔انہوں نے لکھا کہ ایک فیملی نے ان کے ساتھ یہ بِل شیئر کیا ہے تاکہ ہم سب کو معلوم ہوسکے کہ نجی شعبے میں ہو کیا رہا ہے۔ وزیراعظم عمران خان صحت کے نجی شعبوں کو بھی لگام دیں۔ہر مریض سے حفاظتی سوٹ اور گلوز کے پیسے وصول کرنا کسی طور قبول نہیں۔ میں بھی بزنس کے بارے میں آگاہی رکھتا ہوں لیکن یہ سب مضحکہ خیز ہے۔ ہسپتال انتظامیہ نے گلوز اور دیگر حفاظتی سامان کا بل بھی مریض کے کھاتے میں لگادیا۔نجی ٹی وی سے گفتگو میں فخرعالم نے کہا کہ ایمرجنسی صورتحال میں نجی ہسپتال کا یہ کام قابل مذمت ہے،نجی اسپتال منافع کی شرح میں کمی کے بجائے زیادہ منافع کمارہے ہیں،نجی اسپتالوں میں الٹی گنگا بہہ رہی ہے، انسانیت دکھانے کے بجائے حب الوطنی دکھانے کے بجائے لوٹ رہے ہیں۔

This is a single patient bill for 10 days. The family shared it so that we should see what’s going on. It baffles me how 1800 latex gloves & PPE suits are charged to single patient for ten days & the price per unit is ridiculous. I understand the business but this is unfair. pic.twitter.com/X2RqJHJQho