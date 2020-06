"خواہش ہے کہ عابدہ پروین کے کنسرٹ میں شرکت کروں" خود کشی کرنے والے سشانت سنگھ ...

ممبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن) بالی ووڈ اداکار سشانت سنگھ راجپوت نے خود سوزی کے ذریعے اپنی زندگی کا خاتمہ کرلیا جس کے باعث پاکستان اور انڈیا میں ان کے مداح صدمے کا شکار ہیں۔ سشانت سنگھ راجپوت کی خود کشی کے بعد ان کی زندگی کی 50 خواہشوں کی فہرست سامنے آئی ہے جس میں سے ایک خواہش یہ تھی کہ اپنی زندگی میں وہ صوفی گلوکارہ عابدہ پروین کے کنسرٹ میں شرکت کرنا چاہتے تھے۔

سشانت سنگھ راجپوت نے اپنی زندگی میں 50 کام کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی اور ان کی ایک فہرست بھی تیار کی تھی۔

1:جہاز اڑانے کا لائسنس حاصل کرنا

2: 100 بچوں کو ناسا کی ورکشاپ میں بھیجنا

3: آئرن مین کی میراتھون میں شرکت

4: ڈبل سائٹ کیمپ کا تجربہ

5: رونالڈو کے ساتھ فٹ بال کھیلنا

6: قبرستان میں ایک رات تنہا گزارنا

7: لیمبرگنی کار خریدنا

8: ایک کتاب لکھنا

9: اپنے بائیں ہاتھ کے ساتھ کرکٹ میچ کھیلنا

10: کوئی ٹیسٹ دیے بغیر گریجوایٹ ڈگری حاصل کرنا

11: 100 ماؤں کی خواہشیں پوری کرنا

12: اہرامِ مصر اور میکسیکن سینوٹ کے پاس میوزک ویڈیو ریکارڈ کرنا

13: عابد ہ پروین کے کنسرٹ میں شرکت کرنا

14: روز ویل اور واچ تھیوری میں اداکاری

15: انڈیا میں سب سے بڑی لائبریری

16: ناسا میں خلا بازی کی تربیت

17: رابرٹ ڈاؤنی جونیئر کے ساتھ آئرن مین کے لباس میں سیلفی

18: 10 ہزار لوگوں کے سامنے گانا اور گٹار بجانا

19: دوارکا جانا اور پانی کے نیچے تحقیقات کرنا

20: کرسٹوفر نکولس کے ساتھ وقت اور فلموں کے بارے میں بات چیت

21: چاند کا ایک ٹکڑا خریدنا

22: اپنی جوانی میں ہی مچھلی کا شکار کرتے ہوئے " دی اولڈ مین اینڈ دی سی" پڑھنا

23: دنیا کے سب سے بہترین اور بڑے تعلیمی پروگرام کا حصہ بننا

24: انڈیا کے وزیر اعظم کے ساتھ قومی پالیسیز پر بحث

25: ایک پورا دن اور رات دلی کالج آف انجینئرنگ کےہاسٹل میں اپنے پرانے کمرے میں گزارنا

26: ناردرن لائٹس اور پینٹس دیکھنا

27: خود کا سپر ہیرو تخلیق کرنا

28: آدمی کو جلانا

29: خود کی لکھی ہوئی مختصر فلم کی ہدایاتکاری

30: مادھوری ڈکشٹ کے ساتھ ڈانس

31: جنگل میں کسی قدیم قبیلے کے ساتھ 3 دن گزارنا

32: اپنے دوست ورون کو تلاش کرکے لاس ویگاس میں پارٹی

33: ایک ایسا منصوبہ تیار کرنا جو ایک ارب لوگوں تک پھیل جائے

34: کیلاش جا کر مراقبہ

35: پنکی فلوئڈ کے کنسرٹ میں شرکت

36: سرن میں ایک دن گزارنا (یورپی نیوکلیئر ریسرچ کا ادارہ)

37: لیگو میں ایک دن گزارنا (کھلونوں کی کمپنی)

38: پلے بوائے مینشن میں رات گزارنا

39: اپنا نام گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈز میں شامل کروانا

40: 100 لوگوں کی آخری خواہشیں پوری کرنا

41: انڈیا کی جرسی حاصل کرنا

42: خلا میں نامعلوم مقام پر ریسرچ اینڈ ڈویلپمنٹ

43: دیوار چین پر صبح کی سیر

44: 100 خوابوں کو سچ کر دکھانا

45: بلیئرڈ ٹیبل پر ایک شاٹ میں 4 بالز اندر ڈالنا

46: پانی کے نیچے اپنا سانس 10 منٹ سے زائد وقت تک روکنا

47: ورچوئل رئیلٹی کے ساتھ مراقبہ کرنا

48: موسیقی کے تین آلات گٹار، ڈرم اور بانسری سیکھنا

49: انٹارکٹیکا

50: مذہبی کتاب وید کو اپنے طور پر پڑھنا اور ویدک ٹیکنالوجی پر تحقیق کرنا

