اسلام آباد یونائیٹڈ کی ٹیم کو بڑی خوشخبری مل گئی

ابوظہبی(ڈیلی پاکستان آن لائن )اسلام آباد یونائیٹڈ کے فاسٹ باؤلر حسن علی نے ملک واپسی کا فیصلہ تبدیل کردیا ہے،اب وہ بقیہ میچز کے لیے اسلام آباد یونائیٹڈ کو دستیاب ہونگے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ان مشکل لمحات میں میری اہلیہ نے میری کافی مدد کی،جس کے باعث ملک واپسی کا فیصلہ تبدیل کرلیا ہے، مشکل لمحات میں میرے لیے دعا کرنے پر تمام شائقین کا شکرگزار ہوں،انہوں نے بھرپور ساتھ دینے پر اپنی ٹیم کا شکریہ بھی ادا کیا۔چند روز قبل حسن علی نے گھریلو مصروفیت کے باعث ملک واپس جانے کا اعلان کیا تھا۔

It has been a tough few days but my wife has stood by me and given me great support and love. Thank u to all my fans for respecting my privacy and sending prayers. Thanks to @isbunited for respecting my personal decisions. https://t.co/uw2cZDR7TZ