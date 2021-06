پی ایس یل میں انجری کے سبب ہستپال  منتقل ہونے والے فاف ڈوپلیسی کا پہلا پیغام سامنے آگیا

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستان سپر لیگ(پی ایس ایل)6 کے دوران فیلڈنگ کرتے ہوئے انجری کا شکار ہونے والے فاف ڈوپلیسی کا پیغام سامنے آگیا ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے انکا کہنا تھا کہ میں اب بہتر ہوں اور ہوٹل منتقل ہوگیا ہوں،نیک پیغامات بھیجنے والوں اور دعائیں کرنے والوں کا شکرگزار ہوں۔انجری کے سبب کچھ یاداشت کھوئی ہے مگر جلد ہی ٹھیک ہوجاؤں گا۔امید ہے کہ میں جلد ہی دوبارہ فیلڈ میں ہوں گا۔

Thank you everyone for all the messages of support. I'm back at the hotel recovering. Have concussion with some memory loss but I will be fine. Hopefully be back on the field soon. Much love. ❤️