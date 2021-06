سعودی عرب کی حکومت نے حج پالیسی میں بڑی تبدیلی کردی

ریاض (ڈیلی پاکستان آن لائن ) سعودی وزارت حج نے اعلان کیا ہےکہ خواتین اب محرم کے بغیر بھی حج کے لیے درخواست دے سکتی ہیں۔

عرب میڈیا کے مطابق سعودی وزارت حج کا کہنا ہےکہ رواں سال حجاج کرام کے لیے تین پیکجز کو منظور کیا گیا ہے جن میں سے ایک خواتین کے لیے ہے۔ حج کی خواہش رکھنے والی خواتین اب انفرادی طور پر بھی اپنی رجسٹریشن کراسکتی ہیں جس کے لیے انہیں کسی مرد ساتھی محرم کی ضرورت نہیں ہوگی اور وہ دیگر خواتین کے ساتھ رجسٹریشن کی درخواست دے سکیں گی۔حج کے لیے رجسٹریشن پورٹل 13 جون سے آن کردیا گیا ہے۔

Requirements and procedure of registration for #Hajj2021 via the electronic portal for domestic pilgrims. https://t.co/gdLeLpzKf8 pic.twitter.com/U3r11sKwct