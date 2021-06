اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستان نے سعودی عرب پرحوثی باغیوں کےڈرون حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے سعودی ‏سلامتی کو درپیش خطرے کے خلاف مکمل حمایت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔

ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ حوثی باغیوں نے 11 اور 13 جون ‏کو سعودی علاقے اسیر کی جانب ڈرون حملے کیے ،ایسےحملےعلاقائی خودمختاری اور معصوم ‏لوگوں کی جان خطرےمیں ڈالتےہیں جس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔سعودی عرب کی سلامتی کو درپیش خطرے کے خلاف مکمل حمایت جاری رکھیں ‏گے۔

واضح رہے کہ ٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍسعودی ایئرفورس نے خمیس مشیط کو نشانہ بنانے کی حوثی باغیوں کی کوشش کو ‏ناکام بنا دیا۔

We strongly condemn recent drone attacks launched by Houthis towards the Asir Region, Kingdom of Saudi Arabia, call for immediate cessation of such attacks & reaffirm full support & solidarity with brotherly KSA against threats to its security & territorial integrity.@KSAmofaEN