مبینہ اغوا ہونے والے سینئر صحافی 12گھنٹے بعد ہی گھر پہچ گئے

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن )کراچی کے علاقے ناظم آباد سے مبینہ طور پر اغوا ہونے والے "آج نیوز "کے سینئر اسائنمنٹ ایڈیٹر نفیس نعیم 12 گھنٹے بعد بخیر و عافیت اپنے گھر پہنچ گئے۔

انگلش جریدے "ڈان "کے مطابق نفیس نعیم کو ناظم آباد میں ان کے گھر کے قریب سے سادہ لباس افراد لے گئے تھے، نفیس نعیم کے اغوا کا مقدمہ ان کے بھائی نے گلبہار تھانے میں درج کرایا تھا۔واقعے کی سی سی ٹی وی بھی منظر عام پر آئی تھی جس میں سادہ لباس افراد کو زبردستی نفیس نعیم کو گاڑی میں بٹھاتے دیکھا جاسکتا تھا۔

خیال رہے کہ نفیس نعیم گزشتہ 10 سال سے "آج نیوز "سے وابستہ ہیں، صحافتی تنظیموں نے نفیس نعیم کے مبینہ اغوا کی شدید مذمت کی تھی۔رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ آج نیوز کی ٹیم کو منگل کی صبح 5 بجے نعیم کی واپسی کی خبر موصول ہوئی ،اس سے قبل ٹیلی ویژن چینل کے ڈائریکٹر نیوز کمال صدیقی نے بھی اس پیش رفت کو ٹوئٹر پر شیئر کیا تھا۔صدیقی نے ٹویٹ کیا، "آج کے سینئر اسائنمنٹ ایڈیٹر نفیس نعیم بحفاظت گھر واپس آگئے ہیں،ان تمام ساتھیوں، خیر خواہوں اور میڈیا اداروں کا شکریہ جنہوں نے مدد کی ۔

#aaj senior assignment editor Nafees Naim has safely returned home. Thank you to all colleagues, well wishers and media organisations who helped make this happen #BringBackNafeesNaeem