محمد نواز نے انجری کے بعد پریکٹس کی ویڈیو شیئر کردی

کراچی (ویب ڈیسک) پاکستان کرکٹ ٹیم کے آل راؤنڈر محمد نواز نے انجری کے بعد پریکٹس کی پہلی ویڈیو شیئر کردی۔

ٹوئٹر پر شیئر کی گئی ویڈیو میں محمد نواز کو بولنگ کی پریکٹس کرتے دیکھا جاسکتا ہے ، ویڈیو کے ساتھ شیئر کی گئی ٹوئٹ میں محمد نواز نے اللہ کا شکر ادا کیا ۔

پاکستان کرکٹ ٹیم کے آل راؤنڈر محمد نواز نیوزی لینڈ کیخلاف تیسرے ون ڈے میچ کے دوران انجری کا شکار ہوگئے تھے۔

First practice after injury done right ????#IamGAME #Alhumdulilah pic.twitter.com/ZXAoFQBtQI